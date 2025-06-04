藍營6縣市提地方補助款訴願 政院：未違反相關法規

台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、台中市副市長鄭照新等，4日齊赴行政院針對統刪一般性補助款聯合提起訴願。（記者劉信德攝）

2025/06/04 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安上週四由財政局委託律師提起訴願後，蔣萬安今天下午再陪同藍營縣市首長，赴政院提訴願。對此，行政院重申，中央經費多就可以給地方補助多一點，而中央政府的經費少，也只能夠給地方的補助少一點，中央衡酌財力對地方予以補助，刪減一般性補助款並沒有違反相關的法規。

藍營10縣市正、副首長及代表今天共同前來行政院，針對一般性補助款刪減案陳述意見，其中南投縣及連江縣於現場遞交訴願書，行政院由副秘書長李國興代表接受。

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李國興在聽取各縣市正、副首長及代表發言後表示，稍早行政院主計總處主計長陳淑姿及財政部長莊翠雲已在立法院財政委員會，針對一般性補助款刪減議題回應立委質詢，後續將由主計總處及財政部持續共商，盼能圓滿解決問題。

政院說明，已於2日收到台北市及雲林縣政府所遞交訴願書，亦於今日稍早收到花蓮縣及台東縣遞件，李國興並於今日代表收受南投縣及連江縣所交付的訴願書，目前合計共收受6份訴願書，均已交由法規會辦理，後續將交由業管單位依「訴願法」相關規定辦理。

行政院發言人李慧芝則表示，2016年前總統蔡英文執政以來，中央對地方的補助持續增加，去年地方政府的累積歲計賸餘來到了708億元，財政也大幅的改善。

李慧芝指出，行政院長卓榮泰上任以來，也積極的協助地方，原本今年編列的一般性補助款是成長了200億元，來到2501億元的史上新高，可是今年總預算遭到在野黨大幅的刪砍，中央政府是被刪除1439億元，還要再自行刪除636億元，行政院是窒礙難行。

李慧芝強調，為此，總統召集了五院院長的會商，而立法院韓國瑜院長也曾經召集過朝野協商，行政院也提出了覆議案，但是還是被否決，中央已經沒有餘裕再執行立法院要求的自行調解636億元，因此不得不調整一般性補助款。

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