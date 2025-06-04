中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷 率訪團抵台

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷今日應邀率訪團來台進行為期5天的國是訪問，外交部長林佳龍前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

2025/06/04 18:29

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）伉儷今日應邀率訪團來台進行為期5天的國是訪問，阿雷瓦洛在桃園機場表示，此行希望2國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼，為2國人民的福祉、人民的幸福以及國家的未來攜手合作。阿雷巴洛在台灣訪問期間，將與總統賴清德會晤，訪團成員也會與台灣方面洽談多項貿易合作協議。

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請，於今（4）日至8日率團來台進行國是訪問，代表團成員包括第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）、總統府機要局長塔荷（Ana Glenda Tager）及新聞局長帕洛摩（Santiago Palomo）等重要政府官員共10人。阿雷瓦洛搭乘的班機於下午4時55分降落桃園國際機場，外交部長林佳龍於下午代表我政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

請繼續往下閱讀...

阿雷瓦洛下機後在國賓門發表簡短中表示，非常高興能夠來到中華民國台灣進行國是訪問，我帶來瓜地馬拉人民所賦予給我的重要訊息、責任及任務，希望2國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼。這是2國人民意願的彰顯，透過各項合作機制互惠互利，並充分奠基在2國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發共有的自由、民主跟尊重主權等價值。

阿雷瓦洛說，相信今天所展開的參訪是一個開拓2國合作關係全新契機，這將是策略聯盟的新開始，將為2國人民的福祉、人民的幸福以及國家的未來攜手合作。

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷今日率團來台進行國是訪問，阿雷瓦洛在機場表示，希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼。（記者朱沛雄攝）

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷今日應邀率訪團來台進行為期5天的國是訪問，外交部長林佳龍前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法