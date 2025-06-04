接見史瓦帝尼外長訪團 林佳龍：盼榮邦計畫藉史國引領非洲

外交部長林佳龍接見史瓦帝尼外交部長戴柏莉。（外交部提供）

2025/06/04 18:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（4）日下午接見史瓦帝尼外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）訪團。林佳龍表示，相信台史緊密合作，不僅能促進史瓦帝尼發展，更能落實「台灣可以幫忙」以及「史國可以引領非洲」的榮邦願景。

林佳龍致詞表示，他今年4月下旬才以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國參加恩史瓦帝三世國王（H.M. King Mswati III）壽誕慶典，在短短一個多月後，便能再見到戴柏莉與其他多名史瓦帝尼部長級官員回訪，不僅充分展現兩國互動的緊密頻繁，更象徵台史深厚而堅實的邦誼。

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林佳龍也藉此機會，再次感謝恩史瓦帝三世及史瓦帝尼政府長期以來在國際社會堅定支持台灣，不論是剛結束的世界衛生大會（WHA），或聯合國等其他多邊國際場域，史瓦帝尼總為台灣仗義執言。

林佳龍說明，他在今年4月曾與恩史瓦帝三世就強化兩國經貿、投資與觀光交流，以及我國協助史國5G智慧城市與能源發展等議題交換意見，相信透過雙方的緊密合作，不僅能促進史瓦帝尼發展，更能為台史兩國人民帶來更多共同福祉，落實「台灣可以幫忙」以及「史國可以引領非洲」的榮邦願景。

戴柏莉則感謝林佳龍在4月訪問史瓦帝尼後，立即著手規劃一系列有助台史合作與史瓦帝尼發展的具體計畫，充分展現台灣對友邦的高度重視與堅定承諾，期待透過我國的「榮邦計劃」，讓兩國交流更加緊密。

外交部次長吳志中今日午間也設宴歡迎訪團一行，經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、中國輸出入銀行總經理謝富華、華南銀行副董事長林知延、外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋與亞西及非洲司副司長陳詠博等人出席，與訪團一行交換意見。

外交部次長吳志中（左）歡迎史瓦帝尼外交部長戴柏莉（右）訪台。（外交部提供）

外交部長林佳龍（右）歡迎史瓦帝尼外交部長戴柏莉（左）率團訪台。（外交部提供）

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