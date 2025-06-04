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    中配等人員繳喪失原籍證明 陸委會：已超過2800名

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    2025/06/04 18:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署日前發函通知中配，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會也公布「具結」替代方案，受理日期到6月30日止。陸委會今天說，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過2800名，向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近1900名。

    陸委會規劃，6月6日下午2時30分，將在行政院南部聯合服務中心10樓會議室，與內政部移民署、海基會、中華兩岸婚姻協調促進會合作辦理「原籍中國人士繳附喪失原籍證明」說明會。

    陸委會指出，將由該會說明兩岸條例相關政策及法規，移民署、海基會及婚促會相關業務專責人員，分別就繳附審查作業實務、兩岸文書公（驗）證程序與協處返中事項，以及中配團體聯繫協處個案實務等進行說明。當日除提供現場諮詢服務外，也同時提供一站式服務，受理申請案件。

    陸委會說，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過2800名；向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近1900名，另海基會協助文書驗證數也超過3800件，顯示多數原中國籍人士都願意配合落實法律的要求。

    陸委會提到，為避免全國各地仍有部分中配朋友不瞭解相關政策及應辦理事項，政府確有必要走進社區，讓有需要的民眾可以就近掌握相關訊息。該會後續另於6月13日、23日及24日分別於台中市、台東縣、花蓮縣辦理說明會，歡迎有需要的民眾就近參與。

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