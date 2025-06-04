南投罷免陳玉鈴7/13投票 投檢：死亡連署案優先偵辦

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴（左2）、蔡銘軒（右2）遭罷免案，兩人秀出各有50人和66人連署前死亡，因陳玉鈴罷免案成立，南投地檢署將該案例為優先偵辦。（資料照）

2025/06/04 17:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒遭罷免案，共有116人連署前死亡，2人都提出告訴，南投地檢署已啟動調查，其中因陳玉鈴罷免成案，將於7月13日投票，檢調將該案列為優先偵辦，目前已調相關資料進行調查，希望本月份就能有結果。

南投地檢署指出，罷免陳玉鈴、蔡銘軒案，在二階連署書送件後，其中由蔡宜助擔任領銜人的陳玉鈴罷免案，不符規定有1252人，包括連署前死亡有50人，但合格人數則達7135人，超出法定連署人數5886人，因此罷免案成立，中選會已訂出7月13日舉行罷免投票。

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至於蔡銘軒罷免案，雖也有66人連署前死亡，但因該案即使補件後仍不足法定人數而不成立，因此檢調將以偵辦陳玉鈴提告部分為優先。

據了解，陳玉鈴罷免案的死亡連署等疑案，有專責檢察官負責，檢調已索取陳玉鈴罷免案的相關資料，並也進行調查中，檢調希望能趕在本月份就能結果。

至於立委馬文君、游顥的罷免案，二階連署書遭大量剔除，且南投縣選委會曾指遭刪除的連署書是書寫不明、與民政系統差異過大，遭罷馬和罷游團體質疑縣選委會有使用戶政系統，擔心個資遭濫用，向南投縣地檢署告發。檢方表示，該案也向行政單位調相關資料中，還是要再強調「凡走過必留下痕跡」，公務機關公文都有電子軌跡可查詢，司法絕對秉持勿枉勿縱的原則偵辦。

罷馬領銜人曾郁凱（右）、號亂游領銜人林敬桐（左）罷免連署遭南投縣選委會大量剔除，兩人到南投地檢署告發縣選委會疑涉違反個資法。（記者陳鳳麗攝）

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