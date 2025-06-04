傅崐萁扇子被P圖「支持大罷免」 國民黨花蓮縣黨部喊告！

傅崐萁的政績宣傳扇子被變造成同意大罷免、罷免需要票數48442票，讓國民黨氣得喊告。（取自網路）

2025/06/04 17:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁被花蓮民眾發起大罷免，達成率達169%可望進入三階投票，傅崐萁最近大撒幣印政績宣傳扇子，也請工讀生四處廣發，除了夾在信箱、停車場，傅崐萁自己跑菜市場時請志工廣發，就連各鄉鎮的老人照顧據點也有傅崐萁服務處主任來發扇子，昨網路上有支持罷免民眾貼出P圖過的扇子改成「傅崐萁支持大罷免、罷免需要48442票」，對此國民黨花蓮縣黨部下午怒嗆將提告，將揪出不法竄改者並追究法律責任！

網路上流傳的這張變造圖，將傅崐萁扇子上原本的標語「不同意罷免、全民普發一萬元、還錢於民、全國稅收4年超徵1兆8797億」，改成「同意罷免、全民支持大罷免、還權於民、罷免需要票數48442票｣！不過罷團「微光花蓮」表示，這張圖並非罷團官方製作，可能是熱心志工自製，因擔心二創可能牽涉法律問題，因此先前律師上課時有提到，盡量不要用二創的圖片。

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有罷免志工表示，能體會熱心罷免民眾的心情，因為傅崐萁有錢做大量的扇子到處插、到處免費送，最近花蓮市區、吉安鄉更到處豎立國民黨花蓮縣黨部花了數十萬元放置宣傳大看板，但是花蓮罷免志工沒有這種經費，可能因此才會想到用二創圖片反制。

國民黨花蓮縣黨部今天下午則發聲明，強調該黨立院總召傅崐萁團隊製作、發放的宣傳扇子，遭有心人士非法竄改內容，誤導民眾，影響社會視聽，已經「嚴重損害傅崐萁名譽及國民黨黨形象」。國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮強調，扇子上印的資訊都是可查證的公共資訊，是合乎選民知情權的正當政治宣傳，對於扇子的說明文字遭惡意變造竄改，混淆社會大眾視聽「根本政治網軍」，表達最嚴正的譴責，並將透過法律途徑追究相關不法行為人之法律責任，絕不寬貸。

傅崐萁連日來參加活動都會僱用工讀生廣發扇子，宣傳個人政績。（記者花孟璟攝）

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