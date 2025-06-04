被刪一般性補助款 竹縣將聯合藍營8縣市提訴願

新竹縣副縣長陳見賢（右3）今天跟藍營其他縣市首長一起到行政院爭取遭刪一般性補助款儘速撥付地方。（取自竹縣府官網）

2025/06/04 17:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天傍晚表示，因為行政院刪除地方政府一般性補助款對地方政府影響重大，新竹縣將聯合8個藍營縣市政府共同委任律師，在6月16日之前向行政院提起訴願，今天副縣長陳見賢為此跟8個縣市首長或代表一起北上行政院先陳情且表明前述態度，陳見賢當場表示，新竹縣被刪除的一般性補助款都用於長照和教育，對地方政府與民眾的影響很大，希望中央依法行政，不要影響人民福利及地方政府運作。

縣府表示，陳見賢今天是跟藍營的台北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、台東縣長饒慶鈴以及桃園、嘉義、花蓮等縣市政府代表一起到行政院提出訴求和訴願，由行政院副秘書長李國興出面聽取地方的意見。

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縣府表示，行政院統刪各地方政府27.3%補助款，新竹縣被刪除的金額達20.68億元，而這些被刪除的一般性補助款多用於長照和教育，正是政府需要照顧的長者與幼兒。

陳見賢說，在新增統籌分配稅款尚未撥付下，現在又刪除一般性補助款，恐將影響縣府運作，更造成人民權益受損，所以代表縣長楊文科跟縣府提出訴願，盼望中央能依法行政、儘速撥款。

陳見賢還說，今年的預算在去年就已編列，且經地方議會通過，如今一般性補助款被刪20.68億元，將導致決算歲入歲出短差20.68億元。如今縣府已開始籌編明年度預算，而財政收支劃分法修正案在今年實施後，地方政府還沒收到統籌分配款，他直言「明年度的預算又該要怎麼編？」

陳見賢受訪說，新竹縣已決定跟前述8個縣市政府共同委任律師，對行政院提出訴願。

縣府表示，副縣長陳見賢今天跟各縣市首長、代表隨後也轉往立法院，與立法院長韓國瑜、國民黨籍立委會面，拜託立法院協助地方政府爭取應撥付的補助款。

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