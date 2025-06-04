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    民意反擊！罷團「去游除垢」補件2646份連署書 游顥這樣回應

    罷免國民黨立委游顥團體「去游除垢」到南投縣選委會補提2646份連署書，高呼口號慶祝補件成功。（記者張協昇攝）

    罷免國民黨立委游顥團體「去游除垢」到南投縣選委會補提2646份連署書，高呼口號慶祝補件成功。（記者張協昇攝）

    2025/06/04 17:43

    〔記者張協昇／南投報導〕罷免國民黨南投縣立委游顥團體送出二階連署書，中選會複查，須再補提185份即能達到19833份門檻，罷團「去游除垢」今（4日）下午到南投縣選委會補提2646件，是185件的14倍。罷團領銜人林敬桐說，這代表民意以實際行動回應南投縣選委會不當剔除連署書、踐踏民意的行為，再次呼籲選務機關嚴守行政中立，也籲請南投鄉親能踴躍站出來投下罷免票，下架不適任立委，捍衛家園。

    游顥回應，去年1月大選，全國人民就已用投票直接表達民意，然而此次惡意大罷免，是因賴政府無法接受民意督監，試圖把選票上真正屬於民意的聲音，硬生生從立法院抹去，呼籲南投鄉親團結起來堅守民主精神，對抗龐大的國家機器，再次站出來用一張張「不同意」罷免票，告訴民進黨，為了下一代，人民的力量一點也不弱。

    罷團「去游除垢」下午將裝滿6個箱子的2646份補件連署書送抵南投縣選委會，現場並呼「去游除垢、南投勝利」等口號。罷團指出，5月送出的2萬3238份二階連署書，遭南投縣選委會以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由大量剔除4098件，引發軒然大波，原本尚須補提693件才能達到19833份門檻，經中選會複查結果，有508人修正為符合規定，最終僅需補185件，今天補件2646件，總計提交2萬2294份連署書，達成率約112％。

    林敬桐說，補提2646件不是數字競賽，而是對民主信任的保衛戰，面對行政體系對民意的輕蔑與刁難，民意選擇以14倍奉還，此次所有補件資料皆經二次核對與造冊，並保存查核憑證，供中選會與社會大眾檢驗，因此，再次呼籲各級選務機關應嚴守中立、依法行政，不得再以模糊筆跡或主觀推論作為剔除連署書依據。

    林敬桐等人說，補件只是過程的一小步，更重要的是喚起全民對於罷免制度的重視，讓不適任的立委下台，面對即將到來也是最關鍵的三階投票，籲請南投鄉親能踴躍站出來投下罷免票，勇敢捍衛自己的家園。

    罷團「去游除垢」下午將裝滿6個箱子的2646份補件連署書送抵南投縣選委會。（記者張協昇攝）

    罷團「去游除垢」下午將裝滿6個箱子的2646份補件連署書送抵南投縣選委會。（記者張協昇攝）

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