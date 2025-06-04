傅崐萁：在野完全不怕大罷免 給史上最高預算卻換來懲罰百姓

多位國民黨籍地方縣市首長4日針對「行政院刪減地方一般性補助款違反財劃法」拜會立法院陳情，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等人出面接見。（記者羅沛德攝）

2025/06/04 17:34

〔記者林欣漢／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安等藍營首長今日赴政院提出訴願後，赴立法院拜會立法院長韓國瑜及國民黨團，國民黨團總召傅崐萁呼籲賴總統，如果您任命的閣揆是沒有能力執政的話，請換一位閣揆，蔡英文總統任內的每一位閣揆，都沒有說預算不足，今天給賴總統史上最高的預算，卻換得對全國基層百姓的懲罰，除了高度表示遺憾，也提醒賴總統，所有在野黨的國會議員，完全不懼怕大罷免，國民黨、台灣人民是團結的，會勇敢應戰。

傅崐萁表示，今天首長們到行政院表達訴願，希望行政院長卓榮泰手下留情，不要苛扣社福等相關經費。行政院是不是已經當惡婆婆當習慣了？他要正告卓榮泰，您今天苛扣的不是對立委的懲罰，而是對全國2300萬基層鄉親的揮刀相向，尤其這次傷害到的絕大部分是教育體系、中低收入戶、弱勢兒童等，都需要這些預算的支持，地方政府如何把這些該有的預算用在他們身上，結果卓榮泰要地方政府自己去向銀行借錢。

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傅崐萁指出，立法院給行政院史上最高的總預算，凍結的預算也都一一解禁，讓行政院有寬廣的空間能揮灑，而不是對全國2300萬包括高雄、屏東、嘉義等民進黨執政的縣市也一樣，寧可錯殺不放過，卓榮泰希望您回頭是岸，不要用仇恨來對待全國基層百姓，立法院會肩負起相關責任，把這些違法亂紀的情況止於行政院，必須把該發放的錢發放給基層弱勢的百姓，國民黨團支持他們拿到該有的預算。

傅崐萁呼籲賴總統，如果您任命的閣揆是沒有能力執政的話，請換一位閣揆，蔡總統任內的每一位閣揆，都沒有說預算不足，今天給賴總統史上最高的預算，卻換得對全國基層百姓的懲罰，除了在此高度表示遺憾，也提醒賴總統，所有在野黨的國會議員，完全不懼怕大罷免，國民黨、台灣人民是團結的。

傅崐萁也提醒賴總統，下半年有大包的軍購、追加特別預算要送到立法院來，希望大家以和為貴，台灣就是要和，怎麼樣的爭執沒有關係，但是不要懲罰基層的百姓，請卓榮泰院長回頭是岸。

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