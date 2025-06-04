為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨議員喊「勿忘六四找回民進黨良心」網傻眼：坦克民進黨開的？

    而民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料照）

    而民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料照）

    2025/06/04 17:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是6月4號，天安門事件36周年。台灣民眾黨在臉書上發文紀念，同時批評民進黨現在的所作所為，是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。而民眾黨台北市議員陳宥丞則在貼文下方留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，遭網友罵翻，有網友傻眼直呼：「坦克車是民進黨開的嗎？」

    民眾黨今天在臉書PO文表示，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質，不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。

    文章話鋒一轉表示，民進黨已連續執政邁向第十年，他們高舉著民主價值，卻選擇性地對批評聲音施加壓力，更甚者，竟然在官方社群平台上，嚮往著威權戒嚴。當數十萬群眾在總統府前訴說擔憂，就怕有一天台灣走回戒嚴、擁抱獨裁，而總統卻以「要戰獨裁該去北京天安門」，回應他的人民。種種言行不僅荒謬，更是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。

    而在貼文下方，陳宥丞則留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，讓不少網友傻眼表示：「精神錯亂？」、「原來當年天安門事件是民進黨指使的」、「哇塞原來64會發生是因為民進黨沒良心？」、「我天啊 這個真的超好笑的」、「你有什麼問題要說捏，你應該要請中共找回良心才對吧？」、「你是吃錯藥嗎？坦克車民進黨開的嗎？」

    在 Threads 查看

    陳宥丞在貼文下方留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，遭網友罵翻。（擷取自民眾黨臉書）

    陳宥丞在貼文下方留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，遭網友罵翻。（擷取自民眾黨臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播