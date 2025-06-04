民眾黨議員喊「勿忘六四找回民進黨良心」網傻眼：坦克民進黨開的？

而民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料照）

2025/06/04 17:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是6月4號，天安門事件36周年。台灣民眾黨在臉書上發文紀念，同時批評民進黨現在的所作所為，是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。而民眾黨台北市議員陳宥丞則在貼文下方留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，遭網友罵翻，有網友傻眼直呼：「坦克車是民進黨開的嗎？」

民眾黨今天在臉書PO文表示，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質，不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。

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文章話鋒一轉表示，民進黨已連續執政邁向第十年，他們高舉著民主價值，卻選擇性地對批評聲音施加壓力，更甚者，竟然在官方社群平台上，嚮往著威權戒嚴。當數十萬群眾在總統府前訴說擔憂，就怕有一天台灣走回戒嚴、擁抱獨裁，而總統卻以「要戰獨裁該去北京天安門」，回應他的人民。種種言行不僅荒謬，更是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。

而在貼文下方，陳宥丞則留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，讓不少網友傻眼表示：「精神錯亂？」、「原來當年天安門事件是民進黨指使的」、「哇塞原來64會發生是因為民進黨沒良心？」、「我天啊 這個真的超好笑的」、「你有什麼問題要說捏，你應該要請中共找回良心才對吧？」、「你是吃錯藥嗎？坦克車民進黨開的嗎？」

陳宥丞在貼文下方留言「勿忘六四，找回民進黨良心」，遭網友罵翻。（擷取自民眾黨臉書）

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