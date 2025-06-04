扯！民眾黨發文悼六四卻通篇罵民進黨 附圖還錯用中共閱兵遭網灌爆！

民眾黨發文紀念六四，結果通篇都在罵民進黨，而且製圖還錯用中共國慶閱兵畫面，遭大批網友灌爆。（圖翻攝自民眾黨臉書）

2025/06/04 17:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4日）是六四天安門事件36週年，民眾黨發文紀念，但通篇幾乎都在罵民進黨，讓鄉民看了大傻眼。更扯的是，有人眼尖發現，民眾黨製圖喊「勿忘六四」，但放的圖竟然是中共國慶閱兵畫面，民眾黨竟然在悼念這場歷史悲劇出這種大包，遭大批網友灌爆！

民眾黨今天在臉書發文，「今天是6月4日，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質——不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。然而，當我們望向海峽另一端時，也必須反思自己腳下的土地。台灣走過漫長的戒嚴時代，前人用無數鮮血與汗水，換來我們今天言論自由的空氣，但近年來，言論自由的底線卻逐漸被蠶食、退縮。」

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「民進黨已連續執政邁向第十年，他們高舉著民主價值，卻選擇性地對批評聲音施加壓力，更甚者，竟然在官方社群平台上，嚮往著威權戒嚴。當數十萬群眾在總統府前訴說擔憂，就怕有一天台灣走回戒嚴、擁抱獨裁，而總統卻以『要戰獨裁該去北京天安門』，回應他的人民。種種言行不僅荒謬，更是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。」

「日前，深綠背景出身的陳培哲院士，與台灣75位各領域學者，共同發表嚴正聲明，明確指出言論自由正面臨壓縮與威脅。他們提醒我們，真正的民主不是只有選票，更必須享有自由討論與批判政府的空間。當政府開始劃分言論『該講與不該講（正確與不正確）』的界限，民主的警鐘就必須敲響，這正是今日我們所需面對的挑戰。」

「今天，我們紀念六四，不僅是要警惕中共暴政的殘酷與虛偽，更是要檢視我們自己的民主價值是否真實、是否堅固。面對言論自由逐漸收緊的現實，我們不能沉默，更不能退讓。民主不是口號，言論自由更不能淪為工具。唯有堅持批判、保衛真相，才不會辜負那些曾經為民主犧牲的靈魂。這場守護民主的接力賽，沒有終點，唯有繼續奔跑。」

該貼文曝光後，讓鄉民們相當不以為然，「好棒棒，嘴上說六四，實際上整篇內文九成以上在罵民進黨」、「連64都要罵民進黨，我要笑死，在賴給清德方面，民眾黨已經超越國民黨了」、「好厲害，勿忘六四，然後內文都不是寫六四的東西，都在靠北民進黨？你民眾黨真以為我們大家都沒有念書，看不懂中文字嗎？」、「你現在還能在這裡造謠是在幫民進黨證明很民主很自由？」、「你們藍白正在幹的破事，會讓六四在台灣上演，會讓解放軍更容易佔領台灣！」、「破壞民主的不就是貴黨跟國民黨嗎」

此外，還有人眼尖發現民眾黨製圖喊「勿忘六四」，但放的圖竟然不是「坦克人」或是1989年中共派兵鎮壓抗議群眾照片，而是疑似為1950年中共建政一週年國慶閱兵畫面，讓不少網友直呼荒謬，「你們確定這是64天安門事件的照片嗎」、「64結果你們用中共閱兵展示坦克車兵力的照片？」、「為什麼照片不是放坦克人，放中國國慶閱兵？」、「笑死，我就問你們敢不敢放六四坦克人的照片」、「來朝聖！每次作圖都會用錯圖的民眾黨」、「紀念六四事件，結果圖片左上角使用中共國慶閱兵，真幽默」、「用中國政府閱兵的圖片紀念8964，這種錯置的能力，很適合小草」。

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