共諜案頻傳 吳怡萱批民進黨：高喊「抗中保台」卻幫中國養人才

民眾黨發言人吳怡萱主持民眾黨中央委員會後記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/04 17:31

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨多名黨工涉入國安共諜案件，民眾黨今天召開記者會批評，民進黨高層不僅藉共諜議題反咬在野黨，更直指阻擋國安法修法的就是民進黨自己。民眾黨發言人吳怡萱說，民進黨每次高喊抗中保台，結果重用的人卻是幫中國養人才，這到底是哪門子的守護國安？

民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨主席黃國昌三蘆區主任周曉芸、新聞部主任吳怡萱下午共同召開「誰才是國安殺手？民進黨沒告訴你的真相！」記者會。林子宇指出，2025年度國防預算總額創下歷年新高，在野黨刪減幅度卻是歷來最小，國防與外交相關預算至今已解凍逾9成，包括國防部856億元、外交部40億元、國安局1億元，充分證明只要行政單位提出合理執行細節，預算就能順利審議通過，根本不存在所謂在野黨阻礙國安的情事。

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林子宇批評，民進黨不但不思自省還變本加厲，企圖將1500億國土防衛安全韌性預算偷渡灌水到「因應關稅特別條例」，民眾黨絕對會實質且全面的監督，呼籲國防部在提出相關的預算條例時，能附上詳盡的評估報告，這樣才能對國會以及對國人負責。

「民進黨口口聲聲抗中保台，結果共諜都在本能寺！」周曉芸說，海巡署金門分隊長莊宗輝，負責兩岸事務、海務重中之重，被視為明日之星卻被中共吸收；長年擔任國安會祕書長吳釗燮機要、後進入國安會的何仁傑，潛伏長達8年的時間，而這段時間接連斷交了8個國家，國安與外交兩大體系淪為滲透破口，令人震驚。

周曉芸質疑，當共諜滲透府院黨地方無所不在，民進黨的高層卻選擇沉默、裝沒事，賴政府一面神隱，一面發動網軍側翼繼續抹紅在野黨為中共同路人，請問共諜在哪裡？誰才是中共同路人？她呼籲，賴清德必須出面說明，整個民進黨政府還有多少的共諜，要如何處理？

吳怡萱指出，民進黨養共諜被爆出用中國App洩密重要國安行程、個資等等，民進黨立委吳思瑤竟然不檢討自家人，還扯在野黨擋國安十法，實際上阻擋國安法修法的就是民進黨自己。她質疑，不管是「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」等國安相關修法，程序委員會通過後，一讀委員會都未排審？

民眾黨國際部主任林子宇（右起）、民眾黨主席黃國昌三蘆區主任周曉芸、新聞部主任吳怡萱召開「誰才是國安殺手？民進黨沒告訴你的真相！」記者會。（記者王藝菘攝）

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