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    偕藍營首長討補助款 蔣萬安：盼政院懸崖勒馬

    台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、台中市副市長鄭照新等，4日齊赴行政院針對統刪一般性補助款聯合提起訴願。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、台中市副市長鄭照新等，4日齊赴行政院針對統刪一般性補助款聯合提起訴願。（記者劉信德攝）

    2025/06/04 17:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安上週四由財政局委託律師提起訴願後，今天下午再陪同藍營縣市首長，赴政院提訴願。蔣萬安稱，此舉傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，「拒絕任中央宰割」，期盼行政院能懸崖勒馬。

    蔣萬安偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元一行人齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新列席支持。

    蔣萬安強調，立法院審查預算並沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻選擇前所未見的做法，刪減地方一般補助款，這是對於基礎民生的傷害，對地方自治的漠視，對法律制度的踐踏，各地的一般補助款大多用在社會福利、教育，以及照顧孩子、身障、長者等。

    蔣萬安舉例，去年中央突然停辦班班喝鮮奶政策，但台北市克服困難，編列預算，還是讓孩子喝到鮮奶，但中央又要再苛扣其他的教育補助款，「我們無法接受」。

    蔣萬安指出，行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府有什麼？什麼都沒有，「我們拒絕這樣任中央宰割」，期盼行政院能懸崖勒馬，即刻撥付去年已核定的地方補助款，讓地方原先規劃、正在執行的計畫能順利落實。

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