蔣萬安率藍營縣市長赴政院提訴願 彰縣籲恢復51.66億元補助款

彰化縣長王惠美今天和台北市長蔣萬安等人到行政院提出訴願書，縣府也同步提出訴願案，爭取恢復被刪的補助款。（記者劉信德攝）

2025/06/04 17:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院統刪地方縣市一般性補助款，台北市長蔣萬安今天帶領藍營執政的縣市首長，包含彰化、南投、雲林及台東等前往行政院提請訴願。會後，彰化縣長王惠美指出，彰化縣此次被扣減的金額高達51.66億元，對於地方民眾的權益福祉產生非常大的影響，彰化縣也已正式提出訴願，期盼行政院能夠儘速撤銷相關處分，恢復原本屬於彰化縣的補助款。

王惠美表示，行政院刪除各地方縣市一般性補助款，這樣的作法，其實已違背了我們先前所通過的《財政收支劃分法》精神，也侵害了地方政府的財政自主權。為了因應這樣的狀況，我們（指縣府）不得不重新調整施政順序，設法籌措財源，才能確保各項建設與民眾的基本權益不會因此受到影響。

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王惠美進一步指出，從情感層面來說，中央與地方本應是命運共同體，就如脣亡齒寒般密不可分，彼此信任、互相扶持。但這次地方政府所遭遇的處置，已讓民眾的權益受損，希望中央能夠傾聽地方聲音，並建議未來也應該讓非六都的縣市首長，有機會直接在行政院會中表達地方的實際困境與民意聲音。

縣府補充說明，行政院刪減彰化縣一般性補助款幅度高達27.32%，嚴重衝擊彰化縣縣財政自主與平衡，更影響縣民權益與福祉。行政院此舉會有爭議，因為依據新修正的財政收支劃分法第30條第3項，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院本次刪減後的核定數是137億4700萬餘元，已明顯低於前一年度（113年度）的180億8100多萬元之法定標準，不僅侵害地方財政自治權，縣府也被迫調整施政順序，緊急調度資金，以確保縣民權益不受影響。

彰化縣長王惠美（中）希望行政院立即撤銷原處分，恢復原補助款。（縣府提供）

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