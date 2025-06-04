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    盧秀燕稱「用肺發電」 台電：台中去年用電六都第一 需向外借電

    台中去年用電量六都第一，中火發電已不足台中用電。（記者黃旭磊攝）

    台中去年用電量六都第一，中火發電已不足台中用電。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/04 17:18

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今天在市議會批評台灣發電錯誤讓民眾「用肺發電」，由於台中發電廠（中火）發電已不足台中用電，去年需向他縣市電廠調度近80億度電力缺口，台電指出，將持續推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，確保滿足台中用電需求。

    盧秀燕6年多前（2018年）就任市長至今，台中用電量站上六都第一，根據台電官網公布六都年度售電量資訊，台中去年（2024）合計售電量（度）為341.81億度，排名六都第一，其次為台南336.64億度，高雄為301.77億度，桃園為290.08億度，新北為215.44億度，最少為台北市152.94億度。

    盧秀燕連任競選時承諾環團，每年用電負成長2%，但2024年用電又創新高甚至名列六都之首，需向外縣市電廠調度近80億度供給住宅、服務業、農民漁牧及工業部門需求，環團批評盧毀棄承諾，建議台電每年減供台中電力。

    台電表示，台中電廠從2019年起，發電量已不足以供應台中用電，需外縣市支援，為確保滿足台中用電需求，將持續推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新一號機全力投入，預計今年底正式加入供電行列。

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