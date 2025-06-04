民眾黨po文紀念六四......坦克照片是中共國慶閱兵畫面

有眼尖網友發現，民眾黨文中使用的圖片上，坦克車經過天安門廣場的照片，與天安門事件無關，而是1950年中共國慶閱兵儀式照片。（擷取自民眾黨臉書）

2025/06/04 17:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天6月4日同時也是六四天安門事件36週年。台灣民眾黨在臉書發文紀念，然而有眼尖的網友發現，民眾黨文中所使用的坦克車經過天安門廣場的照片，實際上與天安門事件無關，而是1950年中共國慶閱兵儀式照片。對此，民眾黨不予回應。

民眾黨今日在臉書PO文表示，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質——不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。民眾黨並在文中附上一張有數輛坦克車經過天安門的照片。

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不過，作家顏擇雅發文表示，有網友請她轉發指出，台灣民眾黨六四36週年紀念文所配的戰車行經天安門圖片並非1989年解放軍鎮壓場景，而是疑似為1950年中共建政一週年國慶閱兵畫面。

1950年，中共國慶受閱部隊的戰車為蘇俄製T-34型戰車，也是二戰經典戰車。民眾黨六四紀念文所用的圖片，實際上是中共T-34戰車通過天安門接受校閱的畫面。而在1989年，共軍鎮壓六四戰車型號為59式，是中共自行研發的主力戰車，圓形砲塔。民眾黨的錯誤在於他們不應該在今天這個日子使用中共國慶閱兵的圖片。

經實際比對中國國慶閱兵的歷史照片，證實該張圖片來自1950年中共建政一週年國慶閱兵。當年閱兵儀式有24209人參加，中國尚無製造、生產坦克能力，因此從蘇聯購買了一部分T-34/85中型坦克和少量的IS-2重型坦克。

有眼尖網友發現，民眾黨文中使用的圖片上，坦克車經過天安門廣場的照片，與天安門事件無關，而是1950年中共國慶閱兵儀式照片。（擷取自香港文匯網）

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