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    再喊廢監院 黃國昌盼韓國瑜召開修憲委員會

    民眾黨發言人吳怡萱主持民眾黨中央委員會後記者會。（記者王藝菘攝）

    民眾黨發言人吳怡萱主持民眾黨中央委員會後記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/06/04 17:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今（4）日舉行中央委員會，民眾黨發言人吳怡萱轉述，民眾黨主席黃國昌在會中裁示，將儘速推動廢除監察院，並懇請立法院長韓國瑜召開修憲委員會；此外，民眾黨將為「823核三延役」公投展開全台上百場說明會。

    民眾黨中午召開中央委員會，會後由黨發言人吳怡萱召開轉述記者會，進行會後轉述。吳怡萱指出，近日監察委員被爆濫用公務車、公器私用的貪污違法事件層出不窮，民進黨當年高喊廢除監察院，如今卻毫無作為，甚至還有綠營人士反咬是藍白不配合修憲。

    吳怡萱強調，民眾黨立場一貫鮮明，始終支持廢除監察院與考試院，落實權責一致的三權分立制度，黃國昌也在會中明確宣示，本黨將儘速推動修憲，並懇請立法院長韓國瑜召開修憲委員會，不讓監察院繼續淪為民進黨養肥貓、濫權濫資源的「廢物院」。

    此外，針對「823核三延役」公投，吳怡萱透露，預估在接下來2個月內，民眾黨將展開全台超過百場說明會，讓更多人理解能源選擇背後的真實代價。同時，本黨也將於6月底前啟動種子講師培訓班，協助地方黨公職及志工，成為具備說明能力的政策傳播者，誠摯邀請所有關心台灣能源、公共政策的朋友一同參與、共同努力。

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