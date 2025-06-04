紀念登陸台灣250週年 歐洲冒險家班紐夫斯基雕塑南方澳揭幕

班紐夫斯基紀念雕塑品重達500公斤，透過海運從斯洛伐克運送來台。（記者江志雄攝）

2025/06/04 16:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昔日歐洲大冒險家、斯洛伐克籍的班紐夫斯基，1771年曾搭船來台從宜蘭蘇澳上岸，他的家鄉為了紀念班紐夫斯基登陸台灣250週年，透過海運致贈紀念雕塑品給宜蘭，今天（4日）在蘇澳鎮南方澳豆腐岬揭幕，啟動跨越時空的情誼。

班紐夫斯基生於1741年，30歲那年搭船從蘇澳登陸台灣，在岸上停留10多天期間，與噶瑪蘭族接觸，他以日誌形式記錄所見所聞，成為台灣與斯洛伐克接觸的起點，為2地文化互動播下種子。相隔2個世紀後，宜蘭國際童玩藝術節1999年起邀請斯洛伐克民俗舞蹈團隊來台演出，延續當年締結的緣分。

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紀念雕塑品由斯洛伐克特納瓦省府委託藝術家創作，5月下旬送抵宜蘭，置於班紐夫斯基登陸地點附近的南方澳豆腐岬帆船訓練基地，特納瓦省省長Jozef Viskupi率團來台出席揭幕儀式，見證歷史性一刻。

班紐夫斯基紀念雕塑品經由焊接和鍍錫青銅製成，高312.51公分，重約500公斤，以斯洛伐克特納瓦省、宜蘭蘇澳代表性植物橡樹葉與金花石蒜當設計意象，象徵文化交融與自然和諧，作品安裝背光照明，寓意雙方在文化交流中互相照亮、彼此扶持。

宜蘭縣代理縣長林茂盛期許透過紀念雕塑品牽線，為宜蘭開啟更多元的國際交流機會，在經濟、觀光、教育等領域，與斯洛伐克展開更密切的互動。

班紐夫斯基紀念雕塑品今天在南方澳揭幕。（記者江志雄攝）

紀念雕塑品文字說明記錄這段跨越時空的情誼。（記者江志雄攝）

紀念雕塑品置於班紐夫斯基當年登陸地點附近的南方澳豆腐岬。（記者江志雄攝）

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