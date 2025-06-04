民進黨：國民黨嘴巴高調紀念六四 身體卻誠實巴結中共

民進黨今天質疑，國民黨發文高調紀念六四，內文完全不敢譴責中共，還持續阻擋國安法案、接連赴中參加統戰活動。（記者陳政宇攝）

2025/06/04 16:39

〔記者陳政宇／台北報導〕今（4）日是六四天安門事件36週年，朝野政黨紛紛表達看法。對此，民進黨質疑，國民黨發文高調紀念，內文完全不敢譴責中共，還持續阻擋國安法案、接連赴中參加統戰活動，「嘴巴紀念六四，身體卻誠實巴結中共」。

民進黨透過臉書撰文指出，中共不但不面對血腥鎮壓的歷史，還持續強化一黨專政的高壓統治，對內打壓異議，對外威脅鄰國；對於六四，國民黨在官方臉書上高調紀念，還宣稱「勿忘自由代價，堅守民主價值」，但內文完全不敢譴責中共，原來這個政黨嘴巴歸嘴巴，身體是身體，黨內從上到下，持續「身體力行」巴結中共。

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民進黨進一步列舉，國民黨與中國共產黨的交流互動多到數不完，光是最近幾個月，就不只行動力挺，還驚句連發。包括，國民黨前主席洪秀柱今年5月赴中會見中共政協主席王滬寧；國民黨副主席連勝文4月赴中，高喊「台灣人也是中國人」；國民黨前大陸事務部主任黃清賢赴中，竟稱「反分裂法是統一良藥」。

民進黨續指，國民黨副主席夏立言3月赴中，高喊「大家都是堂堂正正中國人」；立法院國民黨團總召傅崐萁2月拋下朝野協商赴港，竟稱「我代表台灣中央政府」；傅崐萁去年4月於會期中，率十多位國民黨立委赴中會見王滬寧。

民進黨表示，國民黨高層、立委、縣市長、縣市議員、村里長接連赴中參加統戰活動，回頭在立法院程序委員會持續阻擋民進黨立委提出的國安法案，次數高達437次，甚至不願將法案交付委員會討論。民進黨認為，「這不是反共，而是協助中共！」

針對國民黨發文稱「堅持爭取華人民主自由」，民進黨質疑，面對侵害民主自由最嚴重的中共，現在的國民黨，到底有什麼臉面對全世界的華人、面對自己的老祖宗？國民黨別自欺欺人了。

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