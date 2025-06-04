為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨：國民黨嘴巴高調紀念六四 身體卻誠實巴結中共

    民進黨今天質疑，國民黨發文高調紀念六四，內文完全不敢譴責中共，還持續阻擋國安法案、接連赴中參加統戰活動。（記者陳政宇攝）

    民進黨今天質疑，國民黨發文高調紀念六四，內文完全不敢譴責中共，還持續阻擋國安法案、接連赴中參加統戰活動。（記者陳政宇攝）

    2025/06/04 16:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕今（4）日是六四天安門事件36週年，朝野政黨紛紛表達看法。對此，民進黨質疑，國民黨發文高調紀念，內文完全不敢譴責中共，還持續阻擋國安法案、接連赴中參加統戰活動，「嘴巴紀念六四，身體卻誠實巴結中共」。

    民進黨透過臉書撰文指出，中共不但不面對血腥鎮壓的歷史，還持續強化一黨專政的高壓統治，對內打壓異議，對外威脅鄰國；對於六四，國民黨在官方臉書上高調紀念，還宣稱「勿忘自由代價，堅守民主價值」，但內文完全不敢譴責中共，原來這個政黨嘴巴歸嘴巴，身體是身體，黨內從上到下，持續「身體力行」巴結中共。

    民進黨進一步列舉，國民黨與中國共產黨的交流互動多到數不完，光是最近幾個月，就不只行動力挺，還驚句連發。包括，國民黨前主席洪秀柱今年5月赴中會見中共政協主席王滬寧；國民黨副主席連勝文4月赴中，高喊「台灣人也是中國人」；國民黨前大陸事務部主任黃清賢赴中，竟稱「反分裂法是統一良藥」。

    民進黨續指，國民黨副主席夏立言3月赴中，高喊「大家都是堂堂正正中國人」；立法院國民黨團總召傅崐萁2月拋下朝野協商赴港，竟稱「我代表台灣中央政府」；傅崐萁去年4月於會期中，率十多位國民黨立委赴中會見王滬寧。

    民進黨表示，國民黨高層、立委、縣市長、縣市議員、村里長接連赴中參加統戰活動，回頭在立法院程序委員會持續阻擋民進黨立委提出的國安法案，次數高達437次，甚至不願將法案交付委員會討論。民進黨認為，「這不是反共，而是協助中共！」

    針對國民黨發文稱「堅持爭取華人民主自由」，民進黨質疑，面對侵害民主自由最嚴重的中共，現在的國民黨，到底有什麼臉面對全世界的華人、面對自己的老祖宗？國民黨別自欺欺人了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播