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    中火只保留6燃煤備用機組 卓榮泰：要求台電檢討再減少

    行政院長卓榮泰今（4）日接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠2025年、2026年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（4）日接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠2025年、2026年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用。（行政院提供）

    2025/06/04 16:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院院會昨表決通過藍白立委的「2028年完成無煤中火」提案，行政院長卓榮泰今（4）日接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠2025年、2026年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用。他會要求台電盤點是不是還可以再減少燃煤機組保留數量。

    卓榮泰指出，核管法修正通過後，對於是否重啟核電廠問題，需經過安全檢查程序，如果安全檢查程序沒問題，才可以討論要不要重啟。但這是很多年後的事情，短則2至3年，慢則需要5年。若安全檢查程序有問題，或者設備更新無法完成，那更是無法預期的時候。

    卓榮泰強調，政府責任是確保供電充裕，對於核三廠二號機除役後減下來的發電量，能否有充裕供應，讓未來幾年安全無虞。他今天剛與台電重新核算，了解核三廠二號機除役後減損的3％發電量，可以透過桃園大潭一號機、興達一號機新機組來補過來，預計6月份便可以補上來，而下半年陸續還會有台中興達二號機加入發電，今年內可補上480萬瓩。

    卓榮泰說，未來幾年還有很多機組要補上來，包括中火連兩年會有燃氣機組補上來，之後就會開始拆除燃煤機組，預計2034年全部換成燃氣機組，只會保留6部緊急備用燃煤機組，政院也要求台電於2032年前重新檢討，是否有需要保留，或者是否能保留更少，讓市民更安心。

    卓榮泰表示，政府以燃氣取代燃煤，加上發展多元綠能，將可達成減碳先行的淨零目標。台中火力發電廠空汙排放已經下降7成，但是為了讓民眾安心，還要持續下降。

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