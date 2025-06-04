桃園航空城安置街廓紐澤西護欄封路 救護車救人受阻

桃園市議員游吾和抱怨，航空城施工廠商以紐澤西護欄封閉道路，形同圈地，嚴重影響安置街廓救災。（桃園市議員游吾和提供）

2025/06/04 16:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城安置街廓5月30日有工人熱衰竭，救護人員到場時工人已OCHA，所幸救回一命。桃園市議員游吾和今天質詢，目前航空城分為10大工區，由10家廠商施作，尚未通車，部分廠商在道路完成後會以紐澤西護欄封閉，阻礙安置街廓緊急救護，呼籲市府改善；工務局長汪在宙說，安置街廓有進出道路，由於牽涉不同工區，將協調工區廠商調整道路，讓緊急搶救更順暢。

游吾和說，這起事件發生在上週五下午3點左右，海口里跟大海里交界處安置街廓發生工人熱衰竭，還好當天有會勘行程，現場人員發現救護車被擋，立刻搬開紐澤西護欄工人及時救回一命；救護人員也抱怨，工區內無法衛星定位，又無路標指引，很難找到地點，凸顯安置街廓問題。

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游吾和說，廠商在道路擺設紐澤西護欄形同圈地，也造成民眾阻礙，甚至影響緊急救護，建議開放必要的道路，儘速將優先開發區街廓的路標指示牌建置起來，路名、路標繪製詳細位置圖提供給警察局、消防局，畢竟未來幾個月應該會有更多人進來施工，安全救護的問題也要到位。

汪在宙說，航空城整體開發規模大、界面多、期程長，共分為10分標專責辦理開闢計畫道路、新建橋梁、公園綠地、滯洪工程、排水工程、污水工程、共同管道等工程，事發當天，已要求施工廠商將紐澤西護欄移開。

另外，市府對於安置街廓工區都已規劃民眾進出動線，部分民眾安置街廓位於各分標邊界，涉及各分標工地管理，為方便民眾進入安置街廓，已協調各分標廠商邊界道路調整紐澤西護欄位置。

消防局長龔永信說，民眾報案如遇地址不明確時，消防局可透過內政部消防署「消防防災e點通APP」119報案功能傳送定位點，也可透過視訊報案功能，由119發送網址開啟視訊畫面回傳影像，取得現場定位；勤指中心也可藉由詢問電線桿、路燈、電箱編號定位座標。

桃園市議員游吾和建議開放必要道路，儘速將優先開發區街廓的路標指示牌建置起來。（桃園市議員游吾和提供）

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