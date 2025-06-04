被酸「台胞證辦太久」...館長當機數秒 暴氣：拎北很想要馬上去中國！

館長回應王義川。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/04 20:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢上月底突然宣布要前往中國，要全程直播證明自己沒收錢，也不怕「被消失」，還稱自己此行是去當「和平大使」，反共網紅「八炯」隨後曝光他在中國的線人與統戰部官員對話錄音，中方的人主動提到館長在義烏做跨境電商，引爆輿論質疑館長此行不單純。但館長第一時間表示傻眼，稱自己台胞證都還沒辦好就有人在抹黑。對此，民進黨立委王義川酸館長「台胞證辦這麼久在騙鬼」，館長近日在直播中看王義川的批評影片後當機數秒，回嗆「你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去（中國）！」

館長前進中國的消息最近掀起網路熱議，王義川上週在自己的直播節目「憨川踹共」上酸館長自稱台胞證還沒辦好的事，「你如果還沒辦就不要在那吹牛，如果有去辦不可能辦這麼久。說什麼台胞證還沒辦下來，辦一個台胞證辦這麼久，你騙鬼喔？」館長看到這邊後就按下暫停鍵，接著當機數秒鐘，面露明顯不悅地說：「小宇（館長助理）X你X基X小宇！小宇你給我辦快點，你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去（中國）！操X馬！我就問，才5天而已，我不知道你在發什麼神經？」

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館長接著說：「台胞證辦得慢一點錯了嗎？這樣你他X也要罵我？說得好像拎北不敢去，在那邊放屁。不然一起去啦！你辦比較快你現在去辦，我們一起去，敢不敢啦！憨川啊，一起去啊！」

館長繼續播放完王義川的影片，面對王義川嘲諷「有種去天安門喊中華民國」、「不要去中國之後龜龜縮縮」等語，館長沒有正面回應，僅痛罵「民進黨都是這種三腳貓水準的，跟87一樣，不知道到底在講什麼。什麼都要拿來講。你們這些都不夠格，要在那邊撂台語、練瘋話、臭幹喇譙，你是啥米X啦？拎祖公供X小、做X小，還要你管喔？」

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