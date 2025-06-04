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    硬起來！ 網友跟著中國造謠沈家「洗產地」 沈伯洋：全部提告

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/04 16:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體3日以大篇幅報導民進黨立委沈伯洋「藉由黑熊學院、抗中保台騙財騙票」，還抹紅沈伯洋父親沈土城往來中國經商，網路上也有言論稱沈家做生意「洗產地」。對此，沈伯洋今日表示，要請朋友們幫他收集現在台灣在說他們家公司洗產地的言論，「跟著中國造謠，沒問題，全部都要來提告。」他還說：「台灣這些跟著中國打的紅媒，兩個字送你們。噁心。」

    沈伯洋今日在臉書發文解釋，他們家是貿易商是維基百科就有寫的事情。從小爸爸就常問他要不要接生意，但因為他們主要是做非洲和南美洲，一定要會說西班牙文，他學法律，只學德文和日文，一直對生意興致缺缺。

    沈伯洋說，紅媒可能對貿易商不太熟。他舉個例子，比如厄瓜多開了一家賣場，要賣腳踏車，他們就會幫忙進貨，可能從日本、台灣、中國，看客戶要什麼。日本他們最常訂挖土機和發電機，韓國可能是不鏽鋼，中國是汽車零件，台灣是布料等等，一切都取決於客戶要買什麼樣的東西。

    「然後這樣可以被操作成『洗產地』？拜託，貨都是從各國直接運到目的地好嗎？中國國民黨提的法案才叫洗產地。」沈伯洋表示，2019反送中以後，中國風險陡增，所以從那以後，他們就比較難訂貨了，他爸也六年沒去了。現在去，應該會因為他直接被逮捕，因為他們是全家都被制裁。

    沈伯洋表示，現在要請朋友們幫他收集現在台灣在說他們家公司洗產地的言論，跟著中國造謠，沒問題，全部都要來提告。最後他也說，「我說啊，台灣這些跟著中國打的紅媒，兩個字送你們。噁心。然後快點通過赴中管理法案啦，我等國民黨加碼喔，三親等都控管！」

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