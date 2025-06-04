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    評國民黨陷「北風北」垃圾時間 柯建銘：傅崐萁時日無多了

    民進黨立委柯建銘4日出席中常會。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委柯建銘4日出席中常會。（記者塗建榮攝）

    2025/06/04 15:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免牽動國會攻防，在野黨強推2028無煤中火、補足地方補助款等決議案。立法院民進黨團總召柯建銘今（4日）以麻將術語「北風北」形容，國民黨進入垃圾時間，相關提案對社會並無好處，民進黨團不會隨之起舞，並當面向國民黨團總召傅崐萁及國民黨書記長王鴻薇直陳，「你們時日無多了」。

    民進黨今天下午召開中常會。據與會人士轉述，柯建銘首先提到，昨天立法院通過「2028年無煤中火」決議案，這是在污名化中火，國民黨目前在立法院提案只對台中市長盧秀燕有幫助而已，其實已進入垃圾時間，國民黨現在處於「北方北」階段，這些提案對社會都沒有好處。

    柯建銘續指，包括財委會上午審查地方一般性補助款決議案，其實是違法違憲；主權基金仍在研議，但在野黨卻要求行政院長卓榮泰赴立院進行報告，這是不可能的。柯也透露，他已向傅崐萁和王鴻薇表達，他們時日無多了，民進黨對相關提案不會隨之起舞。

    此外，黨務報告的部分，則聚焦新任中常委陳淑華及原住民事務部主任谷暮．哈就等2項人事案。黨內人士說明，原民部主任自6月1日起由原台南市黨部執行長谷暮．哈就擔任，谷暮為英國倫敦都會大學教育碩士，曾任3屆台南市議員、原住民族委員會聘用委員、台南市本土語言教育推動委員會委員、台南縣柳營國中教師，長期關懷原住民權益等社運工作，未來將深耕原民區域，提升本黨在原民的支持度。

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