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    六四前夕男闖天安門升旗 遭維安人員撲倒抬離畫面曝光

    2日北京天安門廣場清晨升旗典禮要結束時，1名男子突然翻越柵欄直衝升旗台，最後被多名維安人員撲倒後帶走的畫面。（圖擷取自X「李老師不是你老師」）

    2日北京天安門廣場清晨升旗典禮要結束時，1名男子突然翻越柵欄直衝升旗台，最後被多名維安人員撲倒後帶走的畫面。（圖擷取自X「李老師不是你老師」）

    2025/06/04 16:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕六四天安門事件今日屆滿36週年，網路近日流傳一段2日北京天安門廣場清晨升旗典禮要結束時，一名男子突然翻越柵欄直衝升旗台，最後被多名維安人員撲倒後帶走的畫面。

    「李老師不是你老師」在社群平台Ｘ貼出一段影片，北京天安門廣場升旗儀式即將結束，突然有一名穿著黑衣的男子從人群中跳出，接著朝升旗台狂奔，在接近升旗台時多名保安蜂擁而上，將闖入男子撲倒後，從抬離現場。

    中國共產黨掩蓋六四天安門事件歷史的手段也越來越精熟。近日傳出6月4日前夕，APP「小紅書」中的商家群組就有人發出警告，禁止商品標價出現「64」、「89」等數字，否則帳號將直接被限制流量，而香港1輛車牌編號為「US8964」的保時捷跑車，自2023年起都會在6月4日這天遭港警以莫須有罪名扣押。

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