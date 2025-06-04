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    首頁　>　政治

    蔣萬安陪藍營縣長赴政院提訴願 卓榮泰：我們都照規定來

    行政院統一刪減25%一般性地方補助款，地方反彈，台北市長蔣萬安率藍營縣市長赴行政院提訴願，卓榮泰強調我們都照規定來。（資料照）

    行政院統一刪減25%一般性地方補助款，地方反彈，台北市長蔣萬安率藍營縣市長赴行政院提訴願，卓榮泰強調我們都照規定來。（資料照）

    2025/06/04 15:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25％，地方反彈，台北市長蔣萬安上週四由財政局委託律師提起訴願後，今天下午再陪同南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等藍營首長，赴政院提訴願。對此，行政院長卓榮泰在接見永續行銷聯盟前回應表示，「我們都照規定來」。

    行政院主計長陳淑姿今天在立法院也表示，立法院要求自行刪減636億有困難，且國防、外交及教育預算沒辦法刪除，只能刪減一般性補助款，且加上計畫型補助及統籌分配稅款，刪減後中央對北市補助還比去年增加82億元、新北市也增加68.5億元、台中市增加46億元，桃園市也增加53億元。

    陳淑姿解釋，立法院刪減今年度中央政府總預算2076億元，通案刪減940億元，其中636億元要行政院自行調整，但有困難。行政院一再跟立法院反應及提出覆議，但立法院仍維持原議，所以現在還是循程序聲請釋憲，待釋憲結果再看情況。因為立法院刪減預算的額度很大，行政院實在是窒礙難行，刪減地方政府的一般性補助款也是不得不的作為。

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