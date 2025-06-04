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    中正路改名》周春米：中正路是威權象徵 目前縣府未啟動改名

    中正路是威權象徵。（記者葉永騫攝）

    中正路是威權象徵。（記者葉永騫攝）

    2025/06/04 15:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕「中正路改名」引發議論紛紛，屏東縣議員黃明賢、蘇資婷今天在縣議會總質詢時表示，屏東縣中正路更名預估經費200餘萬元，不僅浪費公帑還擾民，縣長周春米表示，全國那麼多中正路，是威權的象徵，她將聽取鄉親意見，目前縣府並沒有啟動改名。

    縣議員黃明賢表示，屏東縣33個鄉鎮市有26個有中正路，設籍在中正路人數有2萬多人，在全國排名第4多，若路名要更改預估經費需232萬餘元，而且這只是改門牌、戶口名簿、身分證，不包含地圖系統更新等行政成本，由此可知這一改不僅要耗費龐大財力、人力，對民眾也是一大困擾，光是更新證件就讓民眾很頭痛，而屏東市中正路沿途7個里長全部反對改路名，認為，從地址到郵寄、戶籍、公司登記等全部都要改，蘇資婷也質疑，依照地方自治法規，更改路名是地方政府的權限。

    周春米表示，中正路改名是源自於「促進轉型正義條例」的法律規定，「也是讓我們去檢討、檢驗與反省這威權時代的象徵」，內政部長劉世芳昨天來電要求縣府要多了解鄉親的意見，目前縣府也還沒有任何改名動作，一切依地方自治法規規定聽取地方意見。

    周春米強調，「促進轉型正義條例」是民主社會最後一哩路，為何過去一個人能有如此大的權限，全國有那麼多的中正路、里名，這正是威權時代象徵，清除威權象徵，社會討論的這段過程本身就值得珍惜，縱使未來無法全面更名，也不能忘記這段歷史、不能對前因後果視而不見。

    中正路是過去威權的象徵，但改名牽涉民眾權益。（記者葉永騫攝）

    中正路是過去威權的象徵，但改名牽涉民眾權益。（記者葉永騫攝）

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