許宇甄指總統府為最大威權象徵質疑花錢改路名 劉世芳：轉型正義是人權問題

內政部長劉世芳表示，促轉條例規範，移除公共建築或場所的紀念緬懷威權統治者象徵，並強調轉型正義是人權問題，也是一種價值選擇。（記者羅沛德攝）

2025/06/04 16:00

〔記者李文馨／台北報導〕內政部推動以威權象徵命名街道的更名作業，國民黨立委許宇甄今天質詢說，最大的威權象徵就是總統府，應建議總統賴清德搬離，並質疑為何要花大錢改路名；內政部長劉世芳表示，促轉條例規範，移除公共建築或場所的紀念緬懷威權統治者象徵，並強調轉型正義是人權問題，也是一種價值選擇。

內政委員會今天審查建築法、平均地權條例修正草案。許宇甄質詢表示，該議題牽扯數以萬計門牌、身分證、健保卡、戶口名簿、土地權狀等都要更換，牽扯層面很廣。她詢問內政部掌握名為中正路、經國路街道有幾條？影響影響多少戶籍地址、營業登記跟建物門牌，該這項政策的實施範圍、規模跟預估成本為何？

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劉世芳答詢說，中正街路巷有關的有311條、介壽路29條、經國街路巷9條，總共349條。至於其它數據目前沒有掌握，但在處理轉型正義議題上，程序正義非常重要，內政部一再對外強調，中央跟地方政府需要有社會溝通的時間，「我們是依法推動，不是內政部無來由就推動」。

許宇甄指出，內政部曾提及去除威權象徵補助款為1案10萬元。劉世芳說，這太過簡化，1案10萬元是民政司目前能夠處理的部分，如蔣中正塑像移除過程中的費用；至於改路名，公務預算無法支出，但若處理過程中有需要會動用促轉基金，會協助地方政府執行。

許宇甄指出，目前四都大約影響38個行政區、41萬人，初估成本要9000多萬元、將近1億元，這還不包括民間的成本，才會引起反彈。她說，「最大的威權象徵就是總統府，也就是以前的日本總督府，應該建議賴清德總統搬離總統府」，要做就做大一點，不要柿子挑軟的吃，只欺負民眾。

劉世芳表示，部分縣市長表達不同意的看法，批評「這是在五四三」，內政部是依立法院2017年通過的促轉條例處理，如果不處理也是一種怠惰。轉型正義本來就是24小時要處理的人權問題，也是一種價值選擇，「絕對不是說今天做、明天就不做」。

國民黨立委張智倫表示，中央目前未公告哪些地名、標誌屬於威權象徵及建議改名清單，導致地方不知如何評估，甚至被質疑是選擇性推動。劉世芳說，內政部是地方制度是主管機關，但執行機關包括地方政府，這也是法定義務應編列預算，預算可多可少，依狀況而定。

她也強調，轉型正義推動過程中，溝通非常重要，內政部不可能處理法律授權以外的事情，對於不同看法都可列入討論範圍，希望不造成社會對立，溝通有共識就來推動，民政司相關預算今年也被凍結，但地方政府有需要，內政部會轉到促轉基金預算協助。

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