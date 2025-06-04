綠營質疑停七停車場工程規避採購法 竹市府否認

新竹市議會民進黨團抨擊竹市停七停車場續建工程疑涉違反採購法將向監察院告發，更籲市民罷免三階投同意，下架貪污無能高虹安集團。（記者洪美秀攝）

2025/06/04 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天開記者會抨擊市府交通處疑似為補救西大路停七停車場續建工程延宕與採購疏漏，將原屬棒球場地下停車場的智慧化停管設備拆除、挪用到停七停車場，痛批市府規避採購法，黨團已向監察院告發，並號召市民三階罷免投同意票，下架涉貪停職無能的市長高虹安。

議員楊玲宜說，昨天（6/3）交通處長倪茂榮在議場答詢稱停七續建案沒有減項發包停管設備，但與上週三（5/28）承認是停七停管設備是減項發包說法截然不同，是扯謊打臉自己。

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議員施乃如也說，停七停車場自109年設計圖初稿起，即明確納入完整智慧停車管理系統，包括車牌辨識、警示燈、感知器與號誌主機等設備；但到112年4月續建工程定稿，相關設備平面圖竟全數遭刪除。

更離譜的是，交通處答詢時先稱「無減項發包」，後又坦言停七確實將停管設備「減列」處理，並以其他場館閒置設備補上，此種說法與做法不僅自相矛盾，更涉嫌違反政府採購法中「同案不得重複發包」規定。

楊玲宜說，市府為讓流標的停七續建標案順利招標，將其停管設備減掉，然後將棒球場的停管設備拆光，挪用改裝到停七，如今市府改口稱是由開口契約承辦，質疑為何不直接請開口契約廠商提供停管設備給停七，非得要拆光棒球場的停管設備改裝停七，事後再由開口契約提供設備給棒球場，除違背常理，更明顯規避採購法與政風監督。

另停七案總預算已突破3億元，較原預算暴增近6800萬元、成長25%。令人不解的是，這筆巨額預算竟不包含停車管理系統費用，形同在沒有停車功能的情況下興建一座「空殼停車場」。施乃如強調，停七立體停車場機電設備已非單一工程變更問題，而是涉及整體行政決策品質與政治操弄問題。

市府交通處長倪茂榮回應，停七停車場續建工程採購階段即規劃另案發包，其工程項目無停管設備，並無減項發包疑慮，更無圖利廠商情形，續建工程暴增也是因缺工缺料導致成本增加所致，另經費增加也包括與前承攬廠商解約後增加的成本列入求償金額，實際上並無經費暴增情形，市府以市政延續性立場續建停七停車場，未來所有停車場停管設備會採開口契約方式，以租約形式，使用最新的智慧停管設備。

新竹市議會民進黨團抨擊竹市停七停車場續建工程疑涉違反採購法將向監察院告發，更籲市民罷免三階投同意，下架貪污無能高虹安集團。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團抨擊竹市停七停車場續建工程疑涉違反採購法將向監察院告發，對此，市府交通處長倪茂榮也開記者會駁斥不實指控。（記者洪美秀攝）

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