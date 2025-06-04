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    賴苡任批限制單一領銜人違憲 沈伯洋揭災難結果

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/04 15:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏緊急聲請假處分，台北高等行政法院今開庭調查，賴指，選罷法限制單一領銜人送出連署書的規定違憲，請求中選會應受理他提出的連署函，中選會則指賴以荏並不適格。對此民進黨立委沈伯洋表示，如果法院真的這樣裁定，那接下來罷免會是一場災難。

    罷免立委吳思瑤案的領銜人張克晉，之前被檢方約談後，突然發表聲明退出領銜人身分，罷團向中選會申請更換領銜人未果，眼看2階連署將於6月7日截止，賴以荏日前向台北高等行政法院聲請假處分，主張第2階段連署書應該由連署人送件，而非限於單一領銜人。

    沈伯洋在臉書PO文表示，賴苡任主張不一定要領銜人送件，並請法院做相關假處分，目前法條明確規定，送件必須要是領銜人，且要一次提出。

    沈伯洋指出，先不說奇怪的當事人適格問題，如果法院認同賴苡任主張，那就表示誰都可以送件罷免，如此一來，只要任何人在士林北投，然後自己說要送件，但因為手上份數不足失敗，既然以一次為限或一次提出，那麼這個罷免就沒有了。

    沈伯洋直言，如果法院真的這樣裁定，那接下來罷免會是一場災難。

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