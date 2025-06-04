悼六四36週年 賴清德：台灣站全球民主最前線 堅定維護現狀

民進黨主席賴清德下午在中常會表示，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。（資料照）

2025/06/04 14:57

〔記者陳政宇／台北報導〕今（4）日適逢六四天安門事件36週年，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。

民進黨今天下午召開中常會，據發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，今天是六四天安門事件36週年，台灣社會在每年的六四都基於普世價值，點亮紀念的燭光；紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這份精神。

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賴表示，台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，在歷史的分水嶺上，從威權走向民主。感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

賴清德直言，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由，「我們不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯」。

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