林昀儒赴中參賽披「紅領巾」唱《我愛你中國》 陸委會：應避免掉入統戰陷阱

據中共官媒報導，林昀儒和中國桌球選手王楚欽、當地小學生一起戴上紅領巾，甚至帶著大家一起高唱「我愛你中國」，現場氣氛十分熱烈。（圖擷取自微博）

2025/06/04 14:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣桌球選手林昀儒赴中國山東參加桌球職業賽事，賽前配合出席活動，在不知情情況下意外披上國小學生紅領巾，被操作合唱統戰歌曲，遭中共刻意大肆宣傳。對此，陸委會今（4）日強調，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排，並提醒國人赴中交流，應避免掉入統戰陷阱等相關風險。

據中共官媒報導，林昀儒和中國桌球選手王楚欽、當地小學生一起戴上紅領巾，甚至帶著大家一起高唱「我愛你中國」，現場氣氛十分熱烈。中媒甚至評論，林昀儒是「中國台北隊」一哥，其影響力非常大的，這次來到大陸參加比賽，與王楚欽一起公開露面「入鄉隨俗」，能夠做到這一點足以讓很多球迷為他點讚。

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陸委會表示，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，兩岸交流應「去政治化」、「去統戰化」及「去風險化」，但中共常藉各種交流場合操作統戰宣傳，使單純交流活動變質，這並無助於兩岸互動。

陸委會指出，政府也要提醒國人赴中交流應該注意相關風險，尤其是有統戰、政治性活動安排，要提高警覺，避免參加。

陸委會提及，未來兩岸體育交流，將協力各相關機關，全力避免體育專業交流活動被統戰化，以維護我方選手權益與國家尊嚴利益。

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