為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫籲政院 勿再造成民怨、國內內鬨

    國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者陳志曲攝）

    國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者陳志曲攝）

    2025/06/04 15:12

    〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院以立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安下午將偕同許多藍營縣市首長到行政院訴願，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話呼籲行政院，不要再造成民怨，造成國內的內鬨。

    朱立倫表示，行政院所做違法刪除636億一般地方補助款，地方政府當然可提出訴願、訴訟，甚至依照貪污治罪條例提起訴訟，現在已經開始訴願，他要呼籲行政院不要再成民怨，造成國內內鬨，並抨擊民進黨為了政治目的，製造衝突與朝野對立，藉此達到為大罷免催票的目的，他並諷稱，「認真治國」不在民進黨的字典裡面。

    朱立倫說，在上週中常會他提及中正路改名的議題，根本就是擾民、窮極無聊，而且會造成社會對立，內政部長劉世芳硬抝2017年通過的轉型正義條例當然應該推動，但劉世芳這是順便打臉過去的前總統蔡英文、歷任內政部長以及民進黨的地方執政首長，因為大家都知道民意反對意識型態，搞一黨之私的擾民，民進黨執政也做不到，高雄、台南也碰軟釘子，劉只是執行賴清德之命，要造成社會對立，只是為了幫民進黨爭取政治紅利，爭取罷免國民黨立委的柴火。

    朱立倫還說，講起做正事，他要感謝立法院國民黨團昨日通過2028年無煤中火決議案，在2016年台中市政府就已經推動禁燃生煤自治條例，當時的台中市長是現在的外交部長林佳龍，林佳龍堅持要做到無煤中火，今天不管是台中市長盧秀燕、台中市議會以及國民黨立委，大家都希望2028年達成無煤中火目標，讓中火有一個轉型的機會，也達成國際節能減碳、降排的目標，這是非常理性的作為，但民進黨杯葛反對，相信歷史會記錄民進黨只為政治對立，忘了全民不希望再吸髒空氣、用廢發電。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播