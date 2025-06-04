朱立倫籲政院 勿再造成民怨、國內內鬨

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者陳志曲攝）

2025/06/04 15:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院以立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安下午將偕同許多藍營縣市首長到行政院訴願，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話呼籲行政院，不要再造成民怨，造成國內的內鬨。

朱立倫表示，行政院所做違法刪除636億一般地方補助款，地方政府當然可提出訴願、訴訟，甚至依照貪污治罪條例提起訴訟，現在已經開始訴願，他要呼籲行政院不要再成民怨，造成國內內鬨，並抨擊民進黨為了政治目的，製造衝突與朝野對立，藉此達到為大罷免催票的目的，他並諷稱，「認真治國」不在民進黨的字典裡面。

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朱立倫說，在上週中常會他提及中正路改名的議題，根本就是擾民、窮極無聊，而且會造成社會對立，內政部長劉世芳硬抝2017年通過的轉型正義條例當然應該推動，但劉世芳這是順便打臉過去的前總統蔡英文、歷任內政部長以及民進黨的地方執政首長，因為大家都知道民意反對意識型態，搞一黨之私的擾民，民進黨執政也做不到，高雄、台南也碰軟釘子，劉只是執行賴清德之命，要造成社會對立，只是為了幫民進黨爭取政治紅利，爭取罷免國民黨立委的柴火。

朱立倫還說，講起做正事，他要感謝立法院國民黨團昨日通過2028年無煤中火決議案，在2016年台中市政府就已經推動禁燃生煤自治條例，當時的台中市長是現在的外交部長林佳龍，林佳龍堅持要做到無煤中火，今天不管是台中市長盧秀燕、台中市議會以及國民黨立委，大家都希望2028年達成無煤中火目標，讓中火有一個轉型的機會，也達成國際節能減碳、降排的目標，這是非常理性的作為，但民進黨杯葛反對，相信歷史會記錄民進黨只為政治對立，忘了全民不希望再吸髒空氣、用廢發電。

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