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    藍白決議「2028無煤中火」 蔡其昌稱當年國民黨堅持要蓋

    立委蔡其昌指出，中火是國民黨堅持要蓋。（記者張軒哲攝）

    立委蔡其昌指出，中火是國民黨堅持要蓋。（記者張軒哲攝）

    2025/06/04 15:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法院昨（3日）在藍白聯手下通過「2028無煤中火」決議案，未來台中火力發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成「無煤」的減碳目標。台中市海線立委蔡其昌表示，講到中火跟空污真的會吐血，中火怎麼來的？就是在國民黨時期堅持要蓋，大家千拜託萬拜託，但國民黨堅持在台中港蓋火力發電廠，說為了台灣發展，最後也蓋。

    蔡其昌說，台中何時用肺發電、火力全開？就在馬英九執政時期，自己身為台中人一分子，需要電、需要健康，所以當時在立法院要求台電要想辦法降載，從前總統蔡英文執政開始至今，中火減媒600萬噸、碳排減7成7。

    蔡其昌稱，自己擔任副院長時，提案主決議以氣換媒，用理性務實跟台電溝通，當時協商結果2035年，雖然不滿意，但依據科學務實理性，這是讓台中不缺電又讓煤氣退場的時間點，所以立院決議2035年。

    蔡其昌也砲轟盧秀燕，在燃氣機組要蓋的時候，用都審擋燃氣機組15個月，否則現在燃氣已經上線讓燃煤下來，為何不做？更強調台中空汙難道只有火力發電嗎？其實只佔2％，剩下是移動汙染源，智慧發展城市不知道怎麼做就問王義川。

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