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    六四好嚴格！被警告商品禁設這幾種價格 攤商霧煞煞

    6月4日前夕，APP「小紅書」中的商家群組就有人發出警告，禁止商品標價出現「64」、「89」等數字，否則帳號將直接被限制流量。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    6月4日前夕，APP「小紅書」中的商家群組就有人發出警告，禁止商品標價出現「64」、「89」等數字，否則帳號將直接被限制流量。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    2025/06/04 15:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是6月4日，也是六四天安門事件36週年，而中國掩蓋歷史的手段也越來越精熟。近日傳出6月4日前夕，APP「小紅書」中的商家群組就有人發出警告，禁止商品標價出現「64」、「89」等數字，否則帳號將直接被限制流量。有商家一頭霧水地問：「有啥說法嗎？」但卻得到回應要他照做就是了。

    「X」推主「李老師不是你老師」今日發文，貼出商家群組截圖。只見小紅書群組中有疑似管理員身份人物警告商家，不要設置「0.64、0.89、5.35、19.89、53.5、535、3664、3689、6436、6489」等數字，否則帳號將直接被限流。

    對於有賣家在下方詢問「這價格，有啥說法嗎？」則是直接得到回答「沒有，就是讓你別設置，聽就好。」

    1989年發生六四天安門事件，今年是第36週年。因此數字64、89、36都遭禁用。不過推文下方，就有網友好奇問「為什麼連535都不行？」「535是真沒懂」；不過馬上得到回答，因為網友會以「5月35日」諷刺地表達6月4日，所以也遭禁止。

    對此，網友也紛紛回應：「此地無銀三百兩」、「太白痴了 本來就正常過就好 一限制 大家都想去找為什麼了 搞笑太搞笑了」、「中共這樣遮蔽相關訊息，可能會弄巧成拙，形成反效果」、「欲蓋彌彰」。

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