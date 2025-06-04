賀李在明就任總統 朱立倫強調南韓平衡美中關係、不再親美是趨勢

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者陳志曲攝）

2025/06/04 14:40

〔記者施曉光／台北報導〕新任南韓總統李在明今日就職，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時除向李在明表達恭喜，並強調李在明除了強化國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一模一樣，他並強調，李在明不會再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，這就是新的世界趨勢。

朱立倫表示，過去半年發生在韓國的政治事件，對全世界民主國家都是依次鮮明的教訓，任何要走向獨裁，發動戒嚴的政治人物，都會被民眾唾棄，因此南韓民眾選擇了李在明。

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朱立倫強調，李在明政見主張為了促成朝鮮半島的和平，除了要加強南韓的國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一模一樣，也就是必須透過國防加上對話，才能維持台海和平，同時，李在明也認為絕對不可以再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，要重新調整對中國大陸的戰略關係，這就是韓國的新戰略，也是新的世界趨勢，反觀台灣的賴政府只有對抗、去中，造成兩岸衝突，而且一昧親美，只會造成台灣危機。

此外，朱立倫表示，今天是中國「六四事件」36周年，36年前發生的北京天安門事件大家迄今記憶猶新，許多年輕人為了自由民主奮鬥，當時獲得全世界聲援，相信在36年後大家不會忘記，而且會更深刻堅定的認為民主自由的重要。

他還說，今天大家對民主自由的呼聲，不只是在北京天安門，還包括在南韓首爾與台北，任何違反民主自由，人民與青年的力量都會發聲，並呼籲大家要共同捍衛民主自由，莫忘歷史，一起共同努力。

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