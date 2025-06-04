陳歐珀涉貪遭聲押禁見 王世堅：與民進黨派系絕對無關

民進黨立委王世堅4日出席中常會。（記者塗建榮攝）

2025/06/04 14:35

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內，收受物流公司不正利益或賄賂約數百萬元，並提出修法護航業者，檢調今（4日）依違反貪污治罪條例等罪聲押禁見。民進黨立委王世堅表示，司法是公平的，此事與民進黨派系絕對無關；民進黨則強調，「尊重司法，勿枉勿縱」。

陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉幫商港業者向台灣港務公司協調租金，或推動「商港法」等事，涉有收受不正利益或賄賂。台北地檢署昨指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及其妻徐慧諭等9名被告；陳歐珀今晨訊後依違反貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明以及違反洗錢防制法聲押禁見。

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對此，民進黨廉政會主委邱駿彥回應，原則上排入6月例會討論，如若案情有急遽發展並事態重大，亦不排除會召開臨時會。民進黨則說，尊重司法，勿枉勿縱。

有輿論解讀，隸屬民進黨正國會的陳歐珀又遭檢調搜索，恐與宜蘭縣長選舉及黨內派系鬥爭有關。王世堅出席民進黨中常會前受訪反駁說，司法是公平的，調查各該涉案的嫌疑人去是應當的，此事跟民進黨派系當然一點關係都沒有。

王世堅說，陳歐珀擔任立委期間的表現非常好，他相信陳在這件事情上可能有一些被誤解，且立委提案往往都是各企業央託，當陳認為有道理時就可能會提案；若是清白無辜的，被調查其實也無仿，反而可凸顯當時提案並沒有錯。

王世堅強調，現在國家國政如麻，不分政黨都應該戮力國政才對，更何況身為執政黨，民進黨黨內是非常團結，這件事跟派系絕對沒有關係。

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