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    首頁　>　政治

    南投罷免連署簽名爭議 綠營議員要求縣府「要有人負責」

    南投罷馬、游遭剔除的連署書，經中選委複查共有707份修正符合規定，議員沈夙崢4日在議會質詢時要求縣府為此事負起責任。（記者張協昇攝）

    南投罷馬、游遭剔除的連署書，經中選委複查共有707份修正符合規定，議員沈夙崢4日在議會質詢時要求縣府為此事負起責任。（記者張協昇攝）

    2025/06/04 15:11

    〔記者張協昇／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署書，遭南投縣選委會以「簽名潦草」等理由大量剔除，經中選委複查後，共有707份修正符合規定，民進黨議員吳棋楠、沈夙崢及陳宜君，4日在議會質詢時，質疑縣府行政不中立，縣府要有人為此負責，並要求縣選委會委員應有包括民進黨人士等多元政黨參與，幹部未來也應到議會備詢，接受議員監督。

    吳棋楠、沈夙崢指出，縣長許淑華雖於今年辭去縣選委會主任委員，改由縣府祕書長擔任，但包括縣選委會總幹事等幹部及委員等人事，都是由縣府安排，縣選委會以簽名潦草等理由，主觀大量剔除罷免馬文君、游顥的連署書，引發軒然大波，經中選會複查後修正707份符合規定，縣府難道不用有人為此事負責?

    吳棋楠、沈夙崢強調，南投縣選委會既然冠上南投縣三個字，相關幹部就應到議會接受備詢監督，避免類似錯誤剔除情況發生，否則乾脆更名為中選會南投分會，縣府也應安排一定比例的民進黨人士擔任縣選委會委員。

    陳宜君則指出，如果縣選委會委員有任期制，不能隨意解聘，建議縣府應在下屆委員改派時，安排多元政黨人士參與，讓縣選委會能贏得多數民眾信賴與尊重。

    擔任縣選委會總幹事的縣府民政處長林琦瑜答詢表示，縣選委會的預算是由中央編列，隸屬中選會，相關人事縣府也只有建議權，即由縣府提報中央派任，幹部也非地方制度法規定得列席地方議會備詢人員，且縣選委會委員有4年任期制，依規定有積壓公文及健康問題等不適任因素，才能解聘改派。

    林琦瑜強調，縣選委會人員在審查連署書過程，絕對是依相關法規公正辦理，中選委調查後也認為縣選委會並無比對戶政系統簽名筆跡情形，戶政系統也無簽名存檔，至於對連署書簽名是否符合規定的認定，與中選委有不同見解，已請中選會提供文字書寫對照表，作為未來審核依據。

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