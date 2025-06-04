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    藍白通過「2028年無煤中火」 何欣純：盧秀燕不卡關 燃氣機組早上線

    何欣純批評如果不是盧秀燕市長率領的市府，透過都市審議的方式，拖延換氣15個月，中火第一座燃氣機組早已上線。（記者陳建志攝）

    何欣純批評如果不是盧秀燕市長率領的市府，透過都市審議的方式，拖延換氣15個月，中火第一座燃氣機組早已上線。（記者陳建志攝）

    2025/06/04 14:03

    〔記者陳建志／台中報導〕藍白立委昨天在立院通過「2028年無煤中火」決議案，民進黨立委何欣純表示，台中火力發電廠是在國民黨執政時期蓋的，為了台灣和台中，減煤減汙一定全力支持，但不能沒有評估配套，要全力減煤，更要穩定的供電，才是負責任的態度，並批評如果不是盧秀燕市長率領的市府，透過都市審議的方式，拖延換氣15個月，中火第一座燃氣機組早已上線。

    何欣純表示，中火第一部機組開始發電是在1992年，當時無論中央或地方，主政的都是國民黨。台中為了配合國家的政策，也為了國家發展只能接受，也做出了長年的犧牲。為了台中、為了台灣，減煤減汙一定要的，一定全力支持；要加快速度，我們也支持！但是，不要釋放錯誤訊息，比如說什麼無照發電，不要誤導民眾，延遲了中火改善的脚步。

    何欣純指出，近10年來，民進黨執政努力，台中火力發電廠啟動了機組降載的機制，空汙的防制設備也增加，2024年相較於2014年，已經減煤了600萬噸以上，已經高達34%，未來還會再繼續，空汙也减排了77%。

    何欣純強調，為了讓中火燃煤機組提早除役，台電已經規劃了6部的燃氣機組，要全力減煤，更要穩定的供電，這才是負責任的態度。

    何欣純指出，台中人願意就事論事，理性討論、解决問題，但盧秀燕市長就任快7年了，透過都市審議的方式，拖延了換氣15個月，如果没有這樣子拖延、卡關，台中現在第一座的燃氣機組早已上線。

    何欣純強調，一個城市要有水有電，這是市長的責任；要保護市民的健康，也是市長的責任！但是要真正做到，不能只靠空話，而是真正的讓中火以氣換煤，要負責任，不能矇眼不看事實，會全力支持中火繼續減煤減汙。

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