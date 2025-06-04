吉安鄉長稱「資源鼓勵」蹭泰拳奪牌選手？ 女模爆只給2張麥當勞券

德裔女模陳雪兒表示，她到「格鬥部門」打拳好幾年，從未有政治人物來訪，卻在選手奪牌時，新聞卻寫選手感謝鄉公所資源，而所謂的資源是「2張麥當勞券」。（圖擷取自 臉書）

2025/06/04 14:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本屆世界泰拳錦標賽於泰國舉行，花蓮選手在泰拳世錦賽創佳績，花蓮吉安鄉長游淑貞前往「台灣原住民族泰拳協會」花蓮訓練站「格鬥部落」，貼紅榜祝賀奪得佳績的選手。對此，歸化中華民國的德國裔女模陳雪兒表示，她到「格鬥部門」打拳好幾年，從未有政治人物來訪，在選手奪牌時，新聞卻寫選手感謝鄉公所資源，而所謂的資源是「2張麥當勞券」。

陳雪兒在臉書PO文表示，很多人知道她住在花蓮，也在那邊打泰拳，跟著「格鬥部落」 好幾年沒有一次政治人物對我們的運動特別感興趣，他們從來沒來過，狀況是這樣，我們的選手有去泰國泰拳健兒勇奪WMO三銀一銅，聽到選手的成就我們親愛的吉安鄉長游淑貞「親自貼上紅榜祝賀，並與選手熱情互動」。

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陳雪兒指出，他們來沒關係，她覺得大家都可以互相，但新聞怎麼會寫「如果沒有鄉公所的資源與鼓勵，選手們很難無後顧之憂地專注訓練與出國比賽」，她真的從來沒有幫過我們拳館任何事！

陳雪兒續指，後來你們知道吉安鄉長游淑貞的「資源與鼓勵」是什麼嗎？他們出選手的機票？住宿？沒有，游淑貞就給他們兩張麥當勞卷，真的覺得游淑貞到底把選手當什麼？你們也不用跟我講鄉公所不知道新聞稿的內容。他們真的不吃這套，單純來交流大家都不會說什麼，但明明沒有幫過忙，還亂寫這種選手從來沒有講過的話。

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