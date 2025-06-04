2028中火無煤挨批政治操作 盧秀燕：民代不是門神、護航者

2028中火無煤挨批政治操作，盧秀燕批政治人物不能趨炎附勢，不是門神、護航者。 （記者蘇孟娟攝）

2025/06/04 14:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委提案「2028中火無煤」昨（4日）過關，民進黨多名立委槓上台中市長盧秀燕不提無配套下硬推無煤中火，電力缺口如何補，政治操作能源政策；盧秀燕指出，民選政治人物不是趨炎附勢替執政黨發聲、背叛民眾，不是當門神、護航者。

藍白昨在立法院再上演人數優勢，強過「2028無煤中火」，民進黨包括立法院黨團幹事長吳思瑤、蔡其昌、何欣純等人均痛批，盧秀燕消費中火救罷免，又把中火議題當政治提款機，盧秀燕一再把能源議題當作政治工具，尤其之前卡關中火燃氣機組長達15個月，但台中市府自己轄管的焚化爐完全不進行空污改善，甚至台中空汙火力發電只佔2％，剩下是移動汙染源，盧秀燕只會「嘴別人」。

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今天盧秀燕在議會答詢回應國民黨議員黃馨慧問2028年能否達到無煤中火時，指出，中火一年發電3300MW，但中火一部燃氣機組今年可上線，另一部明年上線，再加上民營中佳電廠也有一部燃氣機組，台中3部燃氣機組可發電3250MW，燃氣機組功率大，1部可抵3部燃氣機組，3部燃氣機組就能抵10部燃煤機組，況且全國不只台中有3部燃氣機組，其他縣市電廠也有燃氣機組，照理說電力應該會很夠，不曉得為何還要燃煤火力全開。

盧秀燕說，若只講台中，會被說是本位主義，但連高雄除役的興達電廠也來燒煤，難怪各國及商界說台灣能源發電方式有問題。

盧秀燕隨即話鋒一轉指出，除國家能源政策要調整外，態度也很重要，身為政治人物、尤其民選的政治人物，看到人民受到傷害要勇敢站在人民這邊，保護人民並替人民發聲，不能替做錯事的政執黨發聲，否則給人「趨炎附勢」、「背叛民眾」感覺，「人民是選你來發聲、保護人民，不是選出來當門神、護航者」。

盧秀燕說，這兩天有很多相關報導，相信民眾心理有數，哪些民代是保護維護民眾，哪些在重要關鍵時刻，不但沒有幫講話還當門神、護航者。

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