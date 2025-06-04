館長3年前「PO坦克人照挺六四」 張益贍︰為了錢什麼都可以忘

政治評論員張益贍翻出館長在3年前發布力挺「六四天安門事件」貼文，暗諷他為了錢「啥都可以忘」。 （圖擷取自「館長惡名昭彰」YouTube、「飆捍」臉書粉專，本報合成）

2025/06/04 14:38

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最初以 「反共」形象闖出名號的網紅「館長」陳之漢，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣，更在上月底宣佈自己將前進中國，聲稱要成為「和平大使」，引發各界熱議。對此，政治評論員張益贍翻出館長在3年前發布力挺「六四天安門事件」貼文，暗諷他為了錢「啥都可以忘」。

今（4）日適逢「六四天安門事件」36週年，許多民眾為了追悼當年追尋民主自由、最終慘遭中共解放軍血腥鎮壓的罹難者，會自發性發起紀念活動或發文致敬。張益贍則在昨（3）日深夜於臉書提前發文，並附上一張館長臉書粉專「飆捍」於2022年6月4日所發布的一篇貼文截圖，只見館長以經典六四歷史照寫下「今天是坦克節」。

據悉，原本對中國共產黨抱持強硬態度，甚至揚言「解放軍攻台就開槍掃射」的館長，近年來態度大轉彎，今年5月25日還在直播宣布，自己等台胞證下來就要前往中國，目前他的人手已先前進中國「帶貨直播」。不僅如此，館長還針對批判與擔憂他的網友們狠嗆，「我過去當和平大使，怎樣我不夠資格嗎？我認為很有資格啊。」

目睹館長立場的大幅轉變，張益贍在貼文寫下感嘆，「勿忘六四，雖然很多人為了錢，啥都可以忘。今夜PO文，因為中華人民共和國，沒有明天。」該文一出，立即吸引大批網友熱烈討論，甚至紛紛湧入尚未被館長刪除的「今天是坦克節」原貼文下方留言朝聖，甚至不斷敲碗，請館長回答今天是什麼日子。

網友們表示，「今年值得你再發一次」、「館長加油！反攻大陸，消滅中共！」、「永支館長，永支64壓人節」、「世界唯一，中國特有節日，5月35日」、「中國不是6/3有48小時，然後直接跳6/5嗎？」、「希望館長能用大使身分在中國幫宣這個歷史帶來的意義」、「阿館醬～嗨，今天是什麼節？比起舔共，我更喜歡人民幣」、「希望館長這趟去可以在天安門舉行20萬人規模的『要和平要民主大遊行』」。

被世人暱稱「坦克人」（Tank Man）的照片，來自1989年6月5日，一名男子隻身阻擋中共解放軍坦克戰隊駛離天安門廣場的歷史畫面。（資料照，歐新社）

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