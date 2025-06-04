六四36週年籲挺大罷免 曹興誠：中共藉國民黨消滅台灣民主

「銘記六四、聲援中國良心犯、守護民主台灣」記者會4日於立法院舉行，彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸（左三）、民進黨立委張雅琳（左二）、聯電創辦人曹興誠（右一）等人出席。（記者羅沛德攝）

2025/06/04 13:18

〔記者陳政宇／台北報導〕六四事件36週年之際，聯電創辦人、反共護台大聯盟志工曹興誠今（4日）強調，中國要實現民主的唯一路徑就是「裂解中共」，但中共現在利用國民黨消滅台灣的主權和民主，要把台灣人打成中共統治下的賤民，盼大家站出來藉大罷免反共、維護主權。

台灣北社、彭明敏基金會等多個民間團體，今在立法院召開「銘記六四、聲援中國良心犯、守護民主台灣」記者會。

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「不裂解中共，中國不會有民主！」與會的曹興誠表示，六四事件讓大家知道，要中共極權下放權力、允許民主是不可能的，至於要如何裂解？必須喚醒中國各地爭取主權、自治，並放棄對「中國」的幻想，例如中共前領導人毛澤東1919年就曾主張「湖南共和國」。

曹興誠並以山東、福建、廣東等地為例呼籲，主權要握在自己手裡，跟台灣一樣做公民，不要做中共統治下的賤民，這才是中國能夠走向民主的唯一路子，由下而上，由各地方獨立自治，爭取主權在民。

話鋒一轉，曹興誠說，台灣已成功爭取到主權，可以直選總統，必須加以維護，但中共現在利用國民黨，拚命想摧毀台灣人已經到手的主權，要打成中共統治下的賤民，「這個我們絕不可以答應！」

曹興誠強調，這次大罷免是維護台灣主權的背水一戰，國民黨自稱是「制衡民主」，但這不是制衡，而是替中共消滅台灣的民主，這也不是民進黨與國民黨之間的爭執，希望大罷免要站出來「反共」，而「反共」的國民黨更應該站出來，如果現在不參與，那什麼時候要反共？六四要想到台灣主權得來不易，要藉大罷免維護台灣主權。

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸也強調，中共的一黨專政是反人權、反民主，亦導致亞太局勢不穩，而台灣也曾歷經多年戒嚴，更能理解民主自由並非從天上掉下，因此必須聲援孤軍奮鬥的人權鬥士，讓他們能夠前進、不顧一切爭取人權和自由。

此外，台灣北社副社長羅浚晅說明兩點訴求，第一、呼籲釋放中國政治良心犯，對象包括創辦《中國之春》雜誌的王炳章、香港壹傳媒創辦人黎智英及響應中國民主聯盟先提出的14位政治良心犯；第二、守護台灣民主，支持台灣罷免行動。

台灣北社、彭明敏基金會等多個民間團體，今在立法院召開「銘記六四、聲援中國良心犯、守護民主台灣」記者會。（記者陳政宇攝）

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