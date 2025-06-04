被刪減25.5億一般性補助款 宜蘭縣府跟進提訴願

被刪減25.5億一般性補助款 ，宜蘭縣政府向行政院提起訴願，（記者王峻祺攝）

2025/06/04 13:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕立法院在藍白立委聯手下，刪減中央總預算636億元，行政院統刪中央對地方的一般性補助款，宜蘭有25.5億元被刪。宜蘭縣政府表示，今天已依「訴願法」採取行政救濟，向行政院提起訴願，確保縣民權益不要受損。

宜蘭縣府表示，6月2日收到行政院主計總處回復，縣府於5月27日行文行政院請恢復原核定一般性補助款額度函文，仍回以請縣府舉借債務因應，其無由逕刪縣府一般性補助款25.56億元，除深表遺憾外，也決定提起訴願。

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宜蘭縣府指出，宜蘭1年以上未償還公共債務比率已達60％以上，被行政院列為中度管理縣市，縣府為財政永續、不債留子孫，已加強開源節流、減債控管，且無向銀行新增借款計畫，行政院建議縣府以舉債因應，將造成縣府財政加速惡化，故縣府表示窒礙難行。

宜縣府表示，中央統刪一般性補助款，影響縣府原施政財務規劃甚鉅，行政院事前未邀集各地方政府充分溝通，並迅雷不及掩耳通知刪減地方政府一般性補助款，顯違反誠信原則及信賴保護原則，嚴重影響縣府財務收支自治權。

宜縣府認為，統刪處分已逾越法律授權範圍，有裁量濫用之情，原核定一般性補助款業經通過法定預算後，再片面刪減數額顯違反溯及既往禁止原則、違反依法行政原則，亦有違背憲法第147條、財政收支劃分法第30條第3項及地方制度法相關規定，呼籲行政院正視問題，立即撤銷不當處分。

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