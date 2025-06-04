質疑停職竹市長高虹安文宣現身流水席宮廟 議員籲政風查違反行政中立

質疑新竹市府替停職市長高虹安製作文宣摺頁，且摺頁竟現身流水席與宮廟場合，市議員鄭美娟今天業務質詢時，也籲政風單位徹查是否違反行政中立。（記者洪美秀攝）

2025/06/04 14:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府行政處製作的施政2週年文宣摺頁近期被大量放置在各種場合，市議員鄭美娟今天在議會質詢提到，很多市民反映，市府將印有代理市長邱臣遠與涉貪停職市長高虹安封面的摺頁文宣亂發放，甚至部分文宣疑似整疊出現在婚宴流水席、宮廟等私人場合，引發外界對市府行政中立原則質疑，甚至有一級主管陪同停職市長跑各種行程，嚴重踩到行政中立底線，要求政風單位1週內提供調查結果。

市府政風處長陳文意表示，會視個案狀況進行了解。

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鄭美娟說，本應以公正、客觀為原則的市政宣傳，如今卻被特定政治人物形象強力綁定，市政資源淪為個人宣傳工具。尤其高虹安因貪污案件一審遭判刑7年4個月，目前停職，卻仍出現在市府文宣中，行政處是否經過審核？是否考量市府形象與社會觀感？

她說，除文宣內容偏頗，甚至有市府一級主管陪同停職市長跑行程，她詢問在場的一級主管是否有此情形，包括社會處、產發處與民政處等處長都舉行曾陪停職的高虹安跑各種社團社區行程，讓人質疑市府動用行政資源支援個人政治活動。她認為，市政宣傳應專注於施政成果，維持中立與公正，而非以市民納稅錢，為個人政治利益背書。

鄭美娟籲市府新聞發佈單位與秘書等行政主管部門，應針對文宣製作、發放流程與審核機制對外說明，釐清是否有違反《行政中立法》之虞。市府政風處更應正視民眾疑慮，依法調查文宣是否涉及不當使用公帑、行政不中立或圖利特定人員，要求政風單位1週內提出調查結果。強調行政資源不應被濫用在政治操作，民主與法治的基本底線也不應被踐踏。

質疑新竹市府替停職市長高虹安製作文宣摺頁，且摺頁竟現身流水席與宮廟場合，市議員鄭美娟今天業務質詢時，也籲政風單位徹查是否違反行政中立。（鄭美娟提供）

質疑新竹市府替停職市長高虹安製作文宣摺頁，且摺頁竟現身流水席與宮廟場合，市議員鄭美娟今天業務質詢時，也籲政風單位徹查是否違反行政中立。（鄭美娟提供）

質疑新竹市府替停職市長高虹安製作文宣摺頁，且摺頁竟現身流水席與宮廟場合，市議員鄭美娟今天業務質詢時，要求政風處長陳文意應調查是否違反行政中立。（記者洪美秀翻攝）

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