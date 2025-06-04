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    負債幫忙衝罷瑤連署還被當戰犯 侯漢廷：最後一哩路更應團結

    侯漢廷參與罷免吳思瑤活動宣講。（侯漢廷提供）

    侯漢廷參與罷免吳思瑤活動宣講。（侯漢廷提供）

    2025/06/04 14:11

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨籍立委吳思瑤案6月7日就是二階連署截止日，新黨台北市議員侯漢廷也為罷免出一份力。不過，媒體人黃光芹昨（3日）透露，有一名熱血小草幫忙送出2861份連署書，反觀侯漢廷僅131份。對此，侯漢廷表示即便自己還在負債，只要有人邀請，助講、派報等都全力衝，面對指責感到百味雜陳。

    侯漢廷今臉書貼文表示，自從罷免開始，只要有人邀請助講，無論在哪裡他都會前往，雖然自己還在負債，但派報、印製文宣等，都咬牙全力衝刺。

    他說明，國民黨的朋友有蒐集連署書的責任額，因此只要他跟國民黨的朋友一起前往市場、捷運站、公園呼籲連署，都當場全數交給他們或是罷免總部；一直以來，民眾如想要直接送件給他，他也是告知送往離民眾最近的議員服務處或總部就可以，所以也無法統計有多少連署書由他這裡送出。

    他強調，連署的最後一哩路更應該要團結衝刺，此時卻耳聞有人說他收集的連署書太少，心中百味雜陳；他也再次呼籲，連署書收件時間到本週末，至補件期間皆能繼續連署，請各位將連署書送到離自己最近的議員服務處或罷免總部皆可。

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