罷免游顥「1400％奉還」 罷團補件2646份連署書

罷免游顥團隊志工送件前，仔細清單、檢查再裝箱。（罷團提供）

2025/06/04 14:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投二罷免立委游顥連署書補件下午將送到南投縣選委會，罷團仔細清點裝箱後將補送件2646份，由於中選會複查救回508份連署書，罷游團隊只要補件185件，而今天送件將達補件數1400%，最讓志工感動的是，名間鄉長陳翰立這幾天忙練字也不忘幫忙收連署書。

投二「去游除垢」罷免游顥團隊，原本被南投縣選委會以連署書「書寫不明」為由判定1212件不合格，其中名間鄉長陳翰立親簽的連署書也被列入不合格，中選會2日公布行政調查結果，認定陳翰立的連署書合格，陳翰立自從知道自己的字寫不好害罷團少1份連署書，自覺對罷團有虧欠，除了ㄧ直練簽名，也在下班再找人連署，昨日送最後一批100多份連署書到罷團，他笑說：「終於將功贖罪！」。

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罷團志工表示，因南投縣選會剔除太多「書寫不明」連署書，補件連署過程中，志工會要求簽署民眾現在要白紙上練習寫一遍名字、地址，感覺沒寫好就要求重寫一次，有人因此被要求重寫多次，感覺對民眾很不好意思，但他們都能諒解，相信這次的合格率會非常高。

投二罷免游顥團隊，在被通知需要補件後，即有外地罷團志工來支援，端午連假因立委馬文君發文指外地志工是「入侵種福壽螺」，不只投一罷馬連署書大增，投二也有「福壽螺」效應，新北雙和罷團專車送來連署書，投二的南投人也大量湧入簽署。

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