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    「展翅廢翔」控廖偉翔找臨演 志工媽媽狂哭：女兒被警察嚇到

    「展翅廢翔」志工媽媽哭訴女兒被嚇到過程。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」志工媽媽哭訴女兒被嚇到過程。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/04 13:53

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔在豐樂公園舉辦活動，罷團「展翅廢翔」志工媽媽到場，遭警方告知「要用社維法第68條移送到簡易庭」驅離，這名40多歲媽媽事後由民進黨台中市議員林祈烽等人陪同，哭訴「為何警察圍著我們」，林祈烽認為警方執法過當，要求警局調查廖團隊是否找臨演假冒檢舉民眾。

    「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師、發言人高凡璽今天在台中慧成宮，指控廖偉翔志工假扮民眾自導自演，罷團當場播放影片，還原6月1日下午豐樂公園「翔童樂馬戲團」端午活動，畫面中，疑似有假扮民眾向警方檢舉，無辜表示被罷團志工騷擾，警方走向志工稱，我們很怕雙方衝突，「小朋友帶出來要知道什麼叫做法律」，如果人家有意見，勢必要用社維法第68條要把你們移送到簡易庭。

    杜承哲痛批，這起「民眾受騷擾」事件，其實活生生就是反罷免方自編自導自演的戲碼，而拍攝影片的40多歲媽媽住西屯區，當場哭訴說，帶兩個女兒到場，警察一群人走過來，小孩當場嚇到稱「媽媽，為何警察圍著我們，我們不是可以發面紙嗎」，要把媽媽送去警察局，我們是不是做錯什麼。

    廖偉翔團隊並未回應是否找臨演當民眾，強調合法申請場地遭罷團「踩場」宣傳，全無任何申請，僅管如此仍釋出善意，並未干預，甚至同仁還請罷免團體喝飲料，是自發民眾看不下去宣講「反罷免」。

    林祈烽痛批說，這是典型的「立委好大」戲碼，難道國民黨反罷免只剩下造假這一步可以做嗎？要求警方立即偵辦是否有臨時演員假扮民眾，至於民眾被警方告知可能違反社維法84條，只能夠被迫離開這就是執法過當。

    「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師（中）由台中市議員林祈烽陪同還原事發經過。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師（中）由台中市議員林祈烽陪同還原事發經過。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」發言人高凡璽指出，廖團隊找臨演假冒檢舉民眾。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」發言人高凡璽指出，廖團隊找臨演假冒檢舉民眾。（記者黃旭磊攝）

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