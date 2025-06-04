藍白決議2028中火無煤 柯志恩:民進黨逼中南部用肺發電

柯志恩發文批判興達電廠燃機機組運作，如同逼迫中南部民眾用肺發電。（翻攝柯志恩臉書）

2025/06/04 13:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院藍白決議「中火逐年減煤，2028年達成無煤」，國民黨立委柯志恩今點名高雄興達、大林電廠仍「大燒特燒」，凸顯民進黨能源政策矛盾，形同逼著中南部「用肺發電」!?

柯志恩說，昨立院通過「台中發電廠應逐年落實減煤計畫，並在2028年完成無煤」決議，這不僅是符合國際趨勢，也是為台灣2050年要達成淨零碳排目標，更為了保護國人健康!

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但自從5月17日台灣成為「非核家園」以來，不只中火火力全開，去年9月已經到期的興達電廠3、4號機組也偷偷啟用，還有大林電廠已除役的5號機組，也都上場救援發電。

明明不是空汙季節，各界卻在擔心火力發電造成的空污污染，會傷害中部人和南部人的健康，民進黨為了膜拜自己的神主牌，卻逼著中南部的民眾，必須吸更多火力發電帶來的髒空氣，中南部「用肺發電」已經成為現在進行式！

她喊話市長陳其邁，沒有要求高雄環保局，對沒有操作許可就發電的興達3、4號燃煤機組開罰，這就是高雄的淨零轉型做法嗎？籲請陳其邁應該用強硬態度面對台電，並依法行政、嚴格執法，絕對不可給台電大開方便之門，犧牲高雄人健康。

柯志恩強調，能源政策應回歸科學專業，而非意識形態，呼籲民進黨正視「非核家園」政策造成的電價高漲、碳排增加與生態破壞，勿讓錯誤政策拖垮台灣未來。

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