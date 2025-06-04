中正路改名 南市議員李宗霖批藍營4市長威權思想

南市議員李宗霖要求南市府配合中央進行中正路改名相關作業，轉型正義工程刻不容緩。圖為李昔日以行動主，將南市中正路改德章路。（李宗霖提供）

2025/06/04 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南市議員李宗霖於今天市政總質詢，要求台南市政府積極配合中央進行中正路改名相關作業，轉型正義工程刻不容緩。他並批評國民黨台北市4都市長毫不掩飾其內心威權思想，轉型正義攸關嚴肅的人權議題，但在他們眼中卻如螻蟻一般。

李宗霖表示，今日市政總質詢適逢6月4日，談「轉型正義」別具意義，因為「中國拚命抹去記憶，台灣推動轉型正義」。面對「六四」，中共當局拒絕承認，不願正視問題且公布真相，而這些皆是「轉型正義」的一部分。台灣自2016年起系統性推動轉型正義工作，近來內政部提出「中正路改名」更是轉型正義中「去威權化」的重要環節。

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李宗霖說，欣見中央內政部願意透過改中正路改名，逐步推動轉型正義。對於台中市長盧秀燕說改名「國家吃飽太閒」、桃園市長張善政認為「沒必要」、新北市長侯友宜表示「真的很無聊」、台北市長蔣萬安說「只搞政治，不辦正事」等說法，他批評這些國民黨執政市長毫不掩飾其內心威權思想，轉型正義攸關嚴肅的人權議題，但在他們眼中卻如螻蟻一般。至於台中市長盧秀燕說改名是「國家吃飽太閒」，那當年台中改台灣大道也是吃飽太閒嗎？

市長黃偉哲表示，對於中正路改名，目前多數反對聲音是認為太麻煩、要改戶口名簿等。現在碰到的阻力是民眾的認知與技術層面。這部分會與民眾多溝通，選擇衝擊最小的情形與衝擊最少的時間點上來推動。

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